Alain Delon denuncia il figlio Anthony: “Sono scioccato, continua a darmi del rimbambito”

Alain Delon ha deciso di denunciare il figlio Anthony. Il divo del cinema è giunto a questa conclusione dopo aver letto un'intervista rilasciata da Anthony Delon a Paris Match. L'attore ritiene che sia arrivato il momento che il cinquantanovenne la smetta di dipingerlo come incapace di badare a se stesso. Da qui, la decisione di ricorrere alle vie legali.

Giovedì 4 gennaio, Paris Match ha pubblicato un'intervista nella quale Anthony Delon parlava delle condizioni di salute di suo padre Alain. In particolare, l'uomo ha sostenuto che suo padre stia facendo fatica ad accettare il suo fragile di salute e che c'è il rischio che quello appena trascorso sia l'ultimo Natale festeggiato dalla star:

Non parla molto, si stanca e si infastidisce quando gli chiediamo di ripetere ciò che ha detto, perché la sua voce non è più chiare e udibile come un tempo. È indebolito e non sopporta più di vedersi in quello stato, così sminuito. […] La mia sorellastra Anouchka non ha mai informato me e mio fratello che tra il 2019 e il 2022, mio padre si è sottoposto a cinque test cognitivi durante le visite presso una clinica in Svizzera e non ne ha superato neanche uno. I risultati hanno evidenziato un degrado cognitivo che pone mio padre in una posizione di debolezza psicologica e quindi di vulnerabilità.