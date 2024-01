Gli ospiti di Verissimo e Domenica In: sabato 6 e domenica 7 gennaio in tv Verissimo e Domenica In tornano in onda nel primo weekend del 2024. Sabato 6 andrà in onda lo speciale Verissimo Le Storie, da domenica 7 gennaio, invece, Silvia Toffanin tornerà regolarmente in onda con nuove interviste esclusive. Mara Venier il 7 gennaio avrà in studio nuovi ospiti: tutti i protagonisti del weekend in tv. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Nel weekend di sabato 6 e domenica 7 gennaio 2024 tornano in onda i programmi di Silvia Toffanin e Mara Venier. Che Tempo Che Fa, invece, riposa per un'altra settimana: il programma di Fabio Fazio sul NOVE tornerà regolarmente in onda a partire da domenica 14 gennaio 2024. Verissimo nel primo appuntamento del weekend, nel giorno dell'Epifania, riproporrà lo speciale "Le storie", da domenica 7 gennaio tornerà in onda con nuove interviste. A Domenica In, il 7 gennaio, la zia degli italiani avrà in studio nuovi ospiti: ecco tutti i protagonisti del weekend in tv.

Gli ospiti di Verissimo sabato 6 e domenica 7 gennaio 2024

Nel giorno dell'Epifania, 6 gennaio 2024, Verissimo riproporrà le interviste fatte nel corso dell'anno da Silvia Toffanin. "Verissimo – Le Storie" vedrà in onda i racconti di Alena Seredova, Melike Ipek Yalova di Terra Amara, Lorella Cuccarini, Sandra Milo e quello di Luciana Littizzetto. Domenica 7 gennaio, invece, Silvia Toffanin tornerà in onda con il primo appuntamento del 2024. In attesa dell’uscita nelle sale del suo ultimo film Pare parecchio Parigi, ci sarà Leonardo Pieraccioni. Verissimo darà ampio spazio anche al successo di Io Canto Generation, con Marta Viola, la vincitrice del talent musicale e due tra i finalisti: Andrea Carpinteri e Daniele Mattia Inzucchi. Con loro i capisquadra che ne hanno seguito il percorso, Benedetta Caretta, Anna Tatangelo e Mietta. Inoltre, Silvia Toffanin intervisterà Alessandra e Rosita Celentano, in studio per un'intervista di coppia, e Vera Gemma. È attesa anche la presenza di Alessandro Vicinanza, Cavaliere di Uomini e Donne che ha da poco chiuso la storia d’amore con Ida Platano.

Gli ospiti di Domenica In del 7 gennaio 2024

Mara Venier torna in onda domenica 7 gennaio 2024 con un nuovo appuntamento del suo varietà, Domenica In. TvBlog rivela che la zia degli italiani avrà in studio i cantanti Bobby Solo, Nicola Di Bari, Maria Occhiena, Donatella Rettore, Marino Bartoletti e i Cugini di campagna. E insieme a loro l’astrologo Paolo Fox. Ospite della puntata anche Luca Argentero, poi Mario Biondi, Sergio e Pietro Castellitto per il film Enea. In studio ci sarà anche Jasmine Trinca, protagonista della serie La storia, e Alberto Urso.