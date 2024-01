Che tempo che fa di Fabio Fazio torna sul Nove il 14 gennaio: quando ripartono gli altri programmi Dopo le feste, si riaccende il palinsesto del canale Nove. Torna anche Maurizio Crozza e poi gli spettacoli di Teo Mammucari, Maurizio Battista, Katia Follesa e Angelo Pisani. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Le feste natalizie stanno ormai per volgere al termine e si riaccende il palinsesto del canale Nove. Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck presto riapriranno i battenti di Che tempo che fa. Pronti a tornare anche Maurizio Crozza con Fratelli di Crozza e poi gli spettacoli di Teo Mammucari, Maurizio Battista, Katia Follesa e Angelo Pisani. Vediamo tutti i dettagli del palinsesto del canale Nove.

Quando inizia Che tempo che fa sul Nove a gennaio

Per assistere al ritorno sul Nove di Fabio Fazio con il programma Che tempo che fa occorrerà attendere domenica 14 gennaio. In questa nuova edizione, tuttavia, non ci sarà la tradizionale intervista al vincitore del Festival di Sanremo 2024, il giorno successivo alla finale. A riguardo, si è verificato un botta e risposta tra Fabio Fazio e l'Amministratore Delegato Rai Roberto Sergio. Il conduttore, in un'intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, ha dichiarato:

Vedo un nuovo regolamento a Sanremo nel quale scrivono che nei tre giorni successivi alla chiusura del festival il vincitore non può andare in trasmissioni che non siano della Rai. Ora, sarà sicuramente una coincidenza il fatto che di solito il vincitore veniva da me. Perché non può essere vero che è stata fatta una regola contro il mio programma. Non può essere vero.

Roberto Sergio, sul Corriere della sera, ha replicato a Fabio Fazio: "Il vincitore di Sanremo, la sera della domenica, andava da Fabio Fazio…quando era in Rai. Ora che lui è al Nove, rete concorrente, il vincitore sarà sempre ospite in Rai. Non vedo alcuna differenza col passato. Non c'è nessuna novità. Ogni motivo è buono per contestare la Rai. Ma l'unica verità è che oggi e, nonostante i profeti di sventura, anche per il futuro, in Italia la televisione è la Rai. Che continuerà a contribuire alla costruzione dell'identità nazionale, consentendo ai cittadini di riconoscersi dentro una memoria che appartiene a tutti".

Quando ripartono i programmi del Nove dopo le feste: il calendario

Vediamo ora il calendario del canale Nove, ecco quando riprenderanno tutti i programmi:

4 gennaio Nove Comedy Club, Valentina Persia con lo show Ma che ti ridi?!;

8 gennaio Cash or Trash – Chi Offre di Più?;

11 gennaio Nove Comedy Club, Giuseppe Giacobazzi con lo show Noi. Mille volti e una bugia;

14 gennaio Che tempo che fa di Fabio Fazio;

15 gennaio Little Big Italy di Francesco Panella;

18 gennaio Nove Comedy Club, Teo Mammucari con lo show Sarà capitato anche a voi;

25 gennaio Nove Comedy Club, Katia Follesa e Angelo Pisani con Finché social non ci separi;

1 febbraio Nove Comedy Club, Maurizio Battista con Do You Remember;

23 febbraio Fratelli di Crozza di Maurizio Crozza.

A febbraio in onda anche Accordi & Disaccordi con Luca Sommi, Marco Travaglio e Andrea Scanzi, Faking It – Bugie Criminali di Pino Rinaldi e Only Fun – Comico Show con Elettra Lamborghini e i PanPers.