Fazio: "Nuovo regolamento Sanremo? Sembra contro il mio programma", Rai replica negando l'evidenza Fabio Fazio ha parlato del nuovo regolamento del Festival di Sanremo: il vincitore, nei tre giorni successivi alla fine della kermesse, potrà essere ospite solo di trasmissioni Rai. "Non può essere vera una regola contro il mio programma", dice il conduttore di Che Tempo che fa, ora in onda su Nove. "Nessuna differenza con il passato", replica l'ad Rai Roberto Sergio.

A cura di Elisabetta Murina

Roberto Sergio risponde a Fabio Fazio. L'Amministratore Delegato Rai, intervistato dal Corriere della Sera, ha replicato alle recenti affermazioni del conduttore di Che Tempo Che Fa a proposito del regolamento di Sanremo 2024. Secondo le nuove indicazioni, nei tre giorni successivi alla fine del Festival il vincitore non potrà andare in nessuna trasmissione che non sia Rai. "Sarà sicuramente una coincidenza il fatto che di solito il vincitore veniva da me. Perché non può essere vero che è stata fatta una regola contro il mio programma", aveva detto Fazio, che va ora in onda su Nove. "Il vincitore sarà sempre ospite in Rai. Non vedo alcuna differenza col passato", ha spiegato l'ad Sergio.

Le parole di Fabio Fazio sul regolamento del Festival di Sanremo

Intervistato da Il Corriere della Sera, Fabio Fazio ha citato il nuovo regolamento previsto per il Festival di Sanremo 2024, in programma dal 6 al 10 febbraio al Teatro Ariston, oltre a far sapere che tra 4 anni smetterà di fare tv. Secondo le indicazioni, il vincitore non può andare in programmi che non siano Rai per i tre giorni successivi alla fine della kermesse. Il conduttore di Che Tempo che Fa (ora in onda su Nove, sempre con Luciana Littizzetto), non vuole credere che sia stata fatta una regola contro il suo programma:

Mah, per ora vedo un nuovo regolamento a Sanremo nel quale scrivono che nei tre giorni successivi alla chiusura del festival il vincitore non può andare in trasmissioni che non siano della Rai. Ora, sarà sicuramente una coincidenza il fatto che di solito il vincitore veniva da me. Perché non può essere vero che è stata fatta una regola contro il mio programma. Non può essere vero. Anche perché a Natale siamo tutti più buoni…

La replica dell'Ad Rai Roberto Sergio

A poche ore di distanza dalle parole di Fazio, è arrivata la replica di Roberto Sergio. Al Corriere della Sera, l'ad Rai ha spiegato che "non c'è alcuna differenza con il passato" e che il vincitore continuerà a essere ospite in Rai:

Il vincitore di Sanremo, la sera della domenica, andava da Fabio Fazio… quando era in Rai. Ora che lui è alla Nove, rete concorrente, il vincitore sarà sempre ospite in Rai. Non vedo alcuna differenza col passato. Non c'è nessuna novità. Ogni motivo è buono per contestare la Rai. Ma l'unica verità è che oggi e, nonostante i profeti di sventura, anche per il futuro, in Italia la televisione è la Rai. Che continuerà a contribuire alla costruzione dell'identità nazionale, consentendo ai cittadini di riconoscersi dentro una memoria che appartiene a tutti.

Nell'integrazione al regolamento di Sanremo pubblicata lo scorso 3 dicembre, si legge che "sino al giorno 13 febbraio 2024 compreso, l'Arista Vincitore di Sanremo 2024 non potrà partecipare a programmi televisivi trasmessi da emittenti diverse da Rai".