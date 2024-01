Fabio Fazio: “Tra 4 anni smetto di fare televisione” Il conduttore al Corriere della Sera anticipa il suo futuro: “Quarant’anni di tv sono più che sufficienti. Infatti, tra quattro anni voglio smettere”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Quarant'anni di televisione per Fabio Fazio sono più che sufficienti. Il conduttore di Che Tempo Che Fa rilascia al Corriere della Sera la notizia del giorno: "Tra quattro anni smetto". Fazio ha intenzione di fermarsi e riposare per un po': "Potrei finalmente dedicarmi alle cose che amo di più. Leggerei, per esempio". E sui libri, rivela la passione per Georges Simenon: "Alcuni libri li prendo doppi, perché posso averli a disposizione nelle mie case, in città a Milano e al mare in Liguria. Le faccio un esempio: i Simenon di Adelphi li ho tutti doppi. Perché devo poterli consultare quando voglio, subito. E nella edizione che preferisco".

Le parole di Fabio Fazio

Fabio Fazio ha esordito in televisione con Raffaella Carrà nel 1983. Siamo a quarantun anni di televisione: "Ma più che sufficienti, infatti voglio smettere!", rivela.

Nessuno poteva prevederlo, neanche nella più rosea delle ipotesi. Risultato che, ripeto, è legato al rapporto che le persone hanno oramai con la rete, vissuta più che altro come un contenitore. È vero però che il pubblico oramai sceglie indipendentemente dal vettore. Siamo capaci di navigare ovunque, cercando quello che vogliamo.

"Lavoro 10 ore al giorno tutti i giorni, smettere mi darà la possibilità di annoiarmi"

Fazio, ma tra quattro anni cosa farà?, chiede Angela Frenda, autrice dell'intrevista, e il conduttore di Che Tempo Che Fa conferma:

Gliel’ho detto, scendo. D’altronde, se c’è una regola che ho imparato da Carlo Freccero è che 1 anno di televisione equivale a 7 anni di un uomo. Quindi mi aspettano, facendo i conti, altri 28 anni di lavoro in tv. Le sembra poco? […] Lavoro ininterrottamente dieci ore al giorno tutti i giorni. Non ho mai avuto il tempo di annoiarmi, mai. Ecco, smettere mi consentirebbe di provare anche questa sensazione.