Gli ospiti di Verissimo e Domenica In: sabato 30 e domenica 31 dicembre in tv Verissimo e Domenica In tornano in onda nell'ultimo weekend del 2023. Silvia Toffanin andrà in onda con lo speciale "Verissimo – Le Storie" sabato 30 e domenica 31 dicembre. Domenica Mara Venier, dalle 14 su Rai1, andrà regolarmente in onda con il suo varietà. Ecco gli ospiti.

A cura di Gaia Martino

L'ultimo weekend dell'anno riapre le porte: sabato 30 e domenica 31 dicembre 2023 andranno in onda i tradizionali appuntamenti con Verissimo e Domenica In. Che Tempo Che Fa, invece, resterà in stand by per un'altra settimana. Silvia Toffanin andrà in onda con Verissimo Le Storie in entrambe le puntate, Mara Venier sarà in diretta invece con tanti nuovi ospiti e intrattenimento. Ecco tutti i protagonisti.

Gli ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo Le Storie sabato 30 e domenica 31 dicembre

Sabato 30 e domenica 31 dicembre Verissimo – Le storie proporrà le interviste realizzate in questa stagione da Silvia Toffanin, con contributi inediti. Sabato 30 dicembre 2023 saranno trasmesse le interviste a Anna Tatangelo, quelle a Katherine Kelly Lang e Ashley Jones, rispettivamente Brooke e Bridget di Beautiful, a Federica Pellegrini, a Selin Yeninci di Terra Amara e quella a Diletta Leotta. Domenica 31 dicembre dovrebbero andare in onda le inerviste a Ilary Blasi, Tina Cipollari e Gianni Sperti, Ugur Gunes di Terra Amara.

Gli ospiti di Mara Venier a Domenica In del 31 dicembre

Mara Venier torna in diretta dagli studi Rai dalle ore 14, su Rai Uno, nell'ultimo giorno dell'anno. Domenica 31 dicembre la "zia degli italiani" aprirà il varietà con la partecipazione dell’attore e regista Alessandro Siani, che interverrà per presentare il suo nuovo film ‘Succede anche nelle migliori famiglie’, al cinema dal 1 gennaio. In studio anche Rocco Hunt, che canterà il brano “A cchiu bella de canzon”, colonna sonora del film. L’astrologo Paolo Fox interverrà più volte nel corso della puntata per presentare, insieme a Mara Venier, l’oroscopo del 2024. Gli attori Fabio De Luigi e Stefano Accorsi presenteranno il film ’50 km all’Ora’ al cinema dal 4 gennaio. Dalia Gaberscik, figlia di Giorgio Gaber e Ombretta Colli, sarà in studio per presentare il docu-film ‘Io, noi e Gaber’, in onda su Rai3 lunedì 1 gennaio. Per la musica Rita Pavone e Fausto Leali si esibiranno con alcuni dei loro successi, mentre Mirko Casadei con la sua orchestra canterà un medley di canzoni romagnole. La puntata si concluderà con Alessandro Ristori, che si esibirà con il nuovo singolo ‘Cocktail d’Amore’.