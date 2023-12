Gli ospiti di Verissimo, Domenica In e Che Tempo Che Fa: sabato 9 e domenica 10 dicembre in tv Chi sono i protagonisti del weekend in tv di sabato 9 e domenica 10 dicembre 2023. Silvia Toffanin, Mara Venier e Fabio Fazio avranno nei salotti di Verissimo, Domenica In e Che Tempo Che Fa tantissimi ospiti: ecco tutti i nomi.

Riaprono i tradizionali salotti televisivi di Silvia Toffanin, Mara Venier e Fabio Fazio. Sabato 9 e domenica 10 dicembre 2023 Verissimo su Canale5, Domenica In in onda su Rai1 e Che Tempo Che Fa sul NOVE, accoglieranno in studio nuovi ospiti. Da personaggi televisivi ad attori e cantanti: ecco tutti i protagonisti del weekend in tv.

Gli ospiti di Verissimo sabato 9 e domenica 10 dicembre 2023

Sabato 9 dicembre 2023 Silvia Toffanin avrà nel suo studio Verissimo, dalle 16.30 su Canale5, Rita Rusic con su sorella Lierka, poi Martina Colombari e Beppe Carletti, fondatore dei Nomadi. Nello stesso appuntamento ci sarà anche Rebecca Staffelli, speaker radiofonica e presenza fissa al Grande Fratello, reality nel quale raccoglie i commenti dei telespettatori. La conduttrice riserverà il tradizionale spazio a Terra Amara, la fiction di Canale5: intervisterà l’attrice Melike Ipek Yalova, che nella soap interpreta il personaggio di Müjgan. Infine, in studio ci saranno le tre amiche nella vita e sul palco: Vittoria Belvedere, Benedicta Boccoli e Gabriella Germani a teatro con la commedia Donne in pericolo.

Domenica 10 dicembre Silvia Toffanin intervisterà la giornalista Bianca Berlinguer, conduttrice di E' Sempre Cartabianca, il talk di attualità e politica in onda su Rete4. Poi in studio ci sarà l'attore e regista di primo piano Christian De Sica, la storia di una lunghissima amicizia, quella tra Orietta Berti e Cristiano Malgioglio, e il ritorno di Veronica Peparini e Andreas Muller, pronti a raccontare come procede la gravidanza della ballerina e coreografa, in dolce attesa di due gemelle. Infine, sarà ospite Ida Platano, tronista di Uomini e Donne.

Gli ospiti di Mara Venier a Domenica In del 10 dicembre

Stando a quanto rivela TvBlog, Mara Venier nel suo Domenica In, in programma per domenica 10 dicembre su Rai Uno dalle 14, avrà in studio Ficarra e Picone, il duo di comici in uscita con il nuovo film "Santo cielo". Poi Toni Servillo, si legge, per una lunga intervista. La zia degli italiani avrà in studio Massimo Ranieri, poi il cast di Mare Fuori Il Musical e Vincenzo Mollica.

Gli ospiti di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa

Domenica 10 dicembre, dalle 19.30 sul NOVE, Fabio Fazio condurrà una nuova puntata di Che Tempo Che Fa. Gli ospiti finora annunciati sono Claudio Baglioni, poi la coppia di attori, protagonisti del film Adagio, Pierfrancesco Favino e Adriano Giannini.