Gli ospiti di Verissimo, Domenica In e Che Tempo Che Fa: sabato 16 e domenica 17 dicembre in tv Chi sono i protagonisti del weekend in tv di sabato 16 e domenica 17 dicembre 2023. Silvia Toffanin, Mara Venier e Fabio Fazio avranno nei salotti di Verissimo, Domenica In e Che Tempo Che Fa tantissimi ospiti: ecco tutti i nomi.

A cura di Gaia Martino

Nel weekend che anticipa le feste di Natale, Silvia Toffanin, Mara Venier e Fabio Fazio tornano in onda sabato 16 e domenica 17 dicembre 2023 con i loro programmi, Verissimo, Domenica In e Che Tempo Che Fa. Tanti nuovi ospiti e dichiarazioni esclusive faranno compagnia ai telespettatori nel weekend: ecco tutti i protagonisti.

Gli ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo

Silvia Toffanin torna in onda sabato 16 e domenica 17 dicembre su Canale 5, dalle ore 16.30 con tanti nuovi ospiti. Nel primo appuntamento del weekend avrà in studio Giordana Angi, ex allieva di Amici oggi cantante affermata. Poi Patrizia Pellegrino e il racconto della storia d’amore di Natalia Paragoni e Andrea Zelletta. Dal Grande Fratello, dopo l'eliminazione, Mirko Brunetti si racconterà nello studio di Verissimo. Per la parentesi Terra Amara, Silvia Toffanin avrà in studio l’attore turco Bulent Polat, alias Gaffur. Infine Jill Cooper, anche lei reduce dall'esperienza al GF.

Nel secondo appuntamento in programma per domenica 17 dicembre, Ezio Greggio e Enzo Iacchetti, che festeggiano i primi trent’anni insieme dietro al bancone di Striscia la notizia, saranno ospiti di Silvia Toffanin. Ospiti anche Elettra Lamborghini, Federica Panicucci, e Raz Degan per la prima volta in tv con la fidanzata Cindy. Infine, interviste di famiglia per Al Bano, ospite con la figlia Romina Carrisi, in dolce attesa, e della prof. di Amici Anna Pettinelli con la figlia Carolina.

Gli ospiti di Mara Venier a Domenica In

Mara Venier torna in onda domenica 17 dicembre 2023 con una nuova puntata di Domenica In, in programma dalle 14 su Rai Uno. TvBlog rivela che tra gli ospiti ci saranno Pio e Amedeo, al cinema dal 28 dicembre con un nuovo film, "Come può uno scoglio". Ospite della 14esima puntata del varietà anche Anna Oxa, e Wanda Nara, protagonista dell'edizione in corso di Ballando con le stelle. In studio ci saranno anche Jerry Calà, al cinema dal 24 dicembre con il film "Chi ha rapito Jerry Calà?": con lui, da Mara Venier, anche Nando Paone, Barbara Foria e Sergio Assisi, attori che fanno parte del cast. Infine, si legge, ci sarà Massimiliano Gallo.

Gli ospiti di Che Tempo Che Fa domenica 17 dicembre

Quella di domenica 17 dicembre sarà l'ultima puntata del 2023 di Che Tempo Che Fa. Il programma di Fabio Fazio in onda sul NOVE dalle 19.30, prima delle feste natalizie, avrà in studio Alessandro Siani con il suo nuovo film ‘Succede anche nelle migliori famiglie’. Poi Fabio De Luigi e Stefano Accorsi, protagonisti del nuovo film diretto da Fabio De Luigi, 50km all'ora.