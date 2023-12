Gli ospiti di Verissimo e Domenica In: sabato 23 e domenica 24 dicembre in tv Verissimo e Domenica In tornano nel weekend che anticipa Natale. Silvia Toffanin andrà in onda con una tradizionale puntata sabato 23 dicembre, dalla Vigilia andrà in onda lo speciale “Verissimo – Le Storie”. Domenica 24 dicembre Mara Venier andrà regolarmente in onda con il suo varietà. Ecco gli ospiti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Sabato 23 e domenica 24 dicembre 2023 tornano in onda Verissimo e Domenica In. I programmi di Silvia Toffanin e Mara Venier ospiteranno nuovi personaggi e volti celebri dello spettacolo italiano. Verissimo andrà in onda con un solo appuntamento settimanale prima della pausa natalizia nella quale trasmetterà lo speciale "Verissimo – Le storie". Domenica In, invece, sarà trasmesso su Rai Uno, in diretta, regolarmente domenica 24 dicembre 2023 dalle ore 14. Che Tempo Che Fa ha salutato i telespettatori lo scorso weekend e ha dato loro appuntamento a gennaio 2024. Ecco i protagonisti del weekend in tv.

Gli ospiti di Verissimo sabato 23 dicembre, dal 24 dicembre "Le storie"

Sabato 23 dicembre, dalle ore 16.30 su Canale 5, andrà in onda un nuovo (e unico per questa settimana) appuntamento con Verissimo. Silvia Toffanin accoglierà in studio Gerry Scotti, pronto per la finalissima di Io Canto Generation, in programma per mercoledì 27 dicembre 2023. Nella stessa puntata ci sarà poi Alberto Urso con i The Tenors, e Sara Ricci, l'ultima concorrente ad essere stata eliminata dall'edizione attuale del Grande Fratello. E ancora in studio ci sarà l’attrice Nazan Kesal, Sevda nella serie Terra Amara, Enrica Bonaccorti per la prima volta con la figlia Verdiana, poi Wilma De Angelis e Paola Caruso.

Da domenica 24 dicembre fino a sabato 6 gennaio 2024 il talk di Silvia Toffanin sarà in onda con lo speciale "Verissimo – Le Storie". Domenica 24 dicembre 2023 la puntata sarà dedicata alle interviste fatte ai protagonisti di Terra Amara, Zuleyha, Fekeli, Azize, Esra e Fikret. Poi verrà proposta un’intervista inedita a Hande Soral, l'attrice turca che interpreta il ruolo di Ümit. Sabato 30 e domenica 31 dicembre e sabato 6 gennaio “Verissimo – Le storie” proporrà le interviste realizzate in questa stagione da Silvia Toffanin, con contributi inediti, come quella a Katherine Kelly Lang e Ashley Jones, rispettivamente Brooke e Bridget di Beautiful. Il programma di Silvia Toffanin tornerà regolarmente in onda a partire da domenica 7 gennaio 2024 con nuovi ospiti e dichiarazioni esclusive.

Gli ospiti di Domenica In di domenica 24 dicembre

Domenica 24 dicembre 2023 dalle ore 14 su Rai Uno andrà in onda il tradizionale appuntamento con Domenica In. Il varietà di Mara Venier nel giorno della Vigilia di Natale ospiterà in studio Christian De Sica, scrive TvBlog. Insieme al celebre attore anche Pietro Sermonti. Per la parentesi musica, la "zia degli italiani" ospiterà in studio Marcella Bella, poi Paola e Chiara e Alberto Bertoli, figlio di Pierangelo Bertoli. Ospiti della puntata, scrive TvBlog, anche Max Giusti, Gaetano Triggiano e Ernst Knam. Mara Venier, inoltre, dovrebbe intervistare in diretta Pierluigi Diaco, conduttore di BellaMà.