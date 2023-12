Gli ospiti di Verissimo, Domenica In e Che Tempo Che Fa: sabato 2 e domenica 3 dicembre in tv Chi sono i protagonisti del weekend in tv di sabato 2 e domenica 3 dicembre 2023. Silvia Toffanin, Mara Venier e Fabio Fazio avranno nei salotti di Verissimo, Domenica In e Che Tempo Che Fa tantissimi ospiti: ecco tutti i nomi.

A cura di Gaia Martino

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

I salotti televisivi di Silvia Toffanin, Mara Venier e Fabio Fazio riaprono le loro porte come ogni weekend. Verissimo, Domenica In e Che Tempo Che Fa tornano in onda sabato 2 e domenica 3 dicembre 2023 con tanti ospiti e dichiarazioni esclusive. Ecco tutti i protagonisti del weekend.

Gli ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo sabato 2 e domenica 3 dicembre

A Verissimo sabato 2 dicembre, dalle 16.30 su Canale5, Silvia Toffanin ospiterà Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello, ora in libreria con il suo ultimo libro su Maria Callas dal titolo Troppo fiera. Troppo fragile. Poi l'eliminata dell'ultima puntata del reality, Angelica Baraldi. Per la parentesi Terra Amara ci sarà l'attrice Esra Dermancıoglu, che nella soap interpreta il personaggio di Behice. Nel primo appuntamento del programma del weekend ci saranno anche Beatrice Valli e Marco Fantini, storica coppia di Uomini e Donne, poi Annalisa Minetti con il marito Michele. Nella tessa puntata anche Enrico Nigiotti.

Domenica 3 dicembre Silvia Toffanin avrà in studio la sua amica Ilary Blasi, pronta a parlare di Unica, il docufilm nel quale racconta la fine del matrimonio con Francesco Totti. Nella stessa puntata ci sarà anche Eleonora Giorgi con i figli Paolo e Andrea. Poi i capisquadra di Io Canto Generation, Iva Zanicchi, Anna Tatangelo e Mietta, con tre dei giovani talenti musicali. Infine, da Amici di Maria De Filippi la storia d’amore tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca.

Gli ospiti di Domenica In del 3 dicembre

Nella puntata di Domenica In del 3 dicembre andrà in onda l'intervista di Mara Venier a Fedez, registrata la scorsa domenica dopo lo stop anticipato del varietà. Nello stesso appuntamento la "zia degli italiani" avrà in studio anche Belen Rodriguez che torna in tv dopo l'addio a Mediaset della scorsa stagione. Stando a quanto si legge su TvBlog sarebbero in programma anche le presenze di Nino D'Angelo e Bruno Vespa.

Gli ospiti di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa

Domenica 3 dicembre, dalle 19.30 sul NOVE, Fabio Fazio torna in onda con il suo Che Tempo Che Fa. Stando alle anticipazioni della puntata rivelate sui social, il conduttore intervisterà Woody Allen, regista quattro volte premio Oscar che parlerà del suo ultimo film "Un colpo di fortuna". Tra gli ospiti finora annunciati anche Mahmood, il cantante che sta spopolando nelle radio con la nuova canzone "Cocktail d'amore", e la coppia di comici Ficarra e Picone.