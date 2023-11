L’intervista registrata di Fedez a Domenica In: “Nessun taglio o controllo da parte della Rai” “Hanno detto che abbiamo registrato l’intervista per controllarla. Non è vero, andrà in onda senza tagli”, ha assicurato la conduttrice di Domenica In sull’ospitata di Fedez. “È stata registrata perché lui non poteva venire”, ha spiegato mettendo a tacere le voci su una presunta volontà di controllo della Rai sul contenuto.

L’intervista di Fedez a Domenica In andrà in onda domenica 3 dicembre su Rai1. Come annunciato, il rapper è stato ospite in studio nel contenitore pomeridiano di Mara Venier domenica 26 novembre per registrare l’ospitata, ma entrambi chiariscono che nessun taglio o controllo è stato fatto da parte della Rai.

Il chiarimento di Mara Venier sull’intervista a Fedez registrata

Il motivo per cui l’intervista di Fedez è stata registrata è che il rapper non sarebbe potuto essere presente in studio a Roma nella giornata di domenica 3 dicembre e così avrebbe anticipato l’appuntamento in tv di una settimana. La questione, piuttosto insolita in un programma che va in onda in diretta, ha sollevato non pochi dubbi da parte del pubblico, che si è interrogato sul motivo della scelta. C’è chi sospetta che l’intervista a Fedez, nel mirino della Rai dopo l’episodio dell’intervista saltata a Belve e i trascorsi che vanno dal Primo Maggio a Sanremo, sia stata sottoposta ad un controllo preventivo da parte della rete prima della messa in onda. A smentire le voci ci ha pensato la padrona di casa Mara Venier: “Hanno detto che abbiamo registrato l’intervista per controllarla. Non è vero, andrà in onda senza tagli”, ha assicurato la conduttrice. “È stata registrata perché Fedez non poteva venire domenica prossima”. Fedez dal canto suo ha postato via social il video del suo ingresso in studio, annunciando: “Domenica prossima la mia intervista con Mara Venier. Non vedo l’ora”. Sui rapporti con l’ad della Rai ha fatto sapere: “Sergio, la persona più umana tra i dirigenti con cui mi sono rapportato”. Insomma, nessuna tensione nei rapporti tra il rapper e la tv pubblica.

Perché Domenica In è stato interrotto il 26 dicembre

Altra questione quella che ha visto il contenitore pomeridiano di Rai 1 interrompere la messa in onda domenica 26 settembre, saltando di fatto i blocchi più interessati dell’appuntamento. Tra questi c’era anche l’annunciata e attesa intervista di Belen Rodriguez, che a questo punto andrà in onda insieme a quella di Fedez domenica 3 dicembre. Il motivo del formato ridotto del programma è da ricondurre a motivi di servizio. In La Rai ha infatti deciso di spostare Junior Eurovision Song Contest 2023 previsto su Rai2 sulla rete ammiraglia, dal momento che sul secondo canale stava andando in onda in contemporanea l’attesa finale di Coppa Davis vinta dagli Azzurri.