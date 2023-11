Fedez torna in Rai: intervista registrata a Domenica In, ecco quando andrà in onda Fedez tornerà in Rai dopo il nodo Roberto Sergio, nato a seguito dell’annuncio dell’ipotetica partecipazione a Belve. Sarà il protagonista di un’intervista registrata a Domenica In subito dopo la diretta di domenica 26 novembre. Fanpage.it ha appreso che la messa in onda è prevista per la successiva, domenica 3 dicembre.

La mediazione con l'Ad Roberto Sergio

“Mi sono sentito con l’Ad della Rai (Roberto Sergio, ndr) con cui ho avuto una conversazione piacevole, nella quale ci siamo confrontati e chiariti”, ha fatto sapere Fedez nel corso della conferenza stampa di presentazione dei live di X Factor dello scorso 26 ottobre. “Non ho idea di quale sia la posizione della Rai attualmente”, aggiunse, “ma mi ha fatto piacere ricevere una telefonata dall’Ad e avere un confronto molto piacevole con lui”. Un gesto del tutto inaspettato dopo il no arrivato a seguito dell'annuncio della sua ospitata a Belve.

Perché Fedez non poteva tornare in Rai

In quella occasione, Roberto Sergio dovette dirsi contrario al suo nome in Rai dando la seguente motivazione: "Fedez non è epurato, avrà spazio in futuro. Il problema è che non sono stati definiti i rapporti (querele, ndr) dopo il Primo Maggio e Sanremo, quando non ha brillato". Il discorso sul palco del Primo Maggio fu peggiorato dal suo primo ritorno in Rai, quello in occasione del Festival di Sanremo 2023, co condotto da sua moglie Chiara Ferragni, dove il bacio e le effusioni sessuali in platea con Rosa Chemical irritarono a tal punto i vertici Rai da costringerli a prendere una misura drastica nei suoi confronti.

Fedez in Rai dopo la rottura con Morgan

L'intervista sarà registrata forse anche per via del controllo sui materiali e per evitare che altre risposte scivolose possano aggiungersi a quelle già date in passato. Esigenze reciproche dettate probabilmente da interessi che convergono nella serenità delle parti che dovrebbe scaturire dall'incontro. Incontro che avviene in un momento caldissimo per Fedez, reduce dalla rottura pubblica con Morgan e dal ritorno in formazione ridotta a X Factor. In più, cambio casa per i Ferragnez e preparazione ad un Natale speciale dopo i recenti problemi di salute.