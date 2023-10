“Fedez non è epurato dalla Rai, avrà spazio in futuro”, le parole dell’ad Roberto Sergio “Fedez non è epurato, avrà spazio in futuro”, ha spiegato Roberto Sergio, amministratore delegato della Rai, a proposito del rapporto tra il rapper e l’azienda di Viale Mazzini. Non è quindi un caso chiuso del tutto, anzi, una porta aperta per una collaborazione futura.

A cura di Elisabetta Murina

La Rai lascia una porta aperta a Fedez. "Non è epurato, avrà spazio in futuro", ha spiegato l'amministratore delegato dell'azienda Roberto Sergio parlando con il Corriere della Sera. Quella tra il rapper, da poco dimesso dall'ospedale, e la tv di Stato non è un rapporto perso del tutto, anzi, pare che in futuro il pubblico tornerà a vederlo sulle reti nonostante i casi del passato (il concerto del Primo Maggio e il freestyle al Festival di Sanremo 2023).

Le parole dell'ad Rai sul caso Fedez

"Lui non è epurato, avrà spazio in futuro. Il problema è che non sono stati definiti i rapporti (querele, ndr) dopo il Primo Maggio e Sanremo, quando non ha brillato", ha spiegato il manager a proposito di Fedez e del rapporto con la Rai, anche dopo la recente intervistata saltata nel programma Belve di Francesca Fagnani. La chiave affinché il rapper torni sulle reti della tv di Stato è chiarire il passato, lasciarlo alle spalle, cosa che ancora non è successa: "Tutto questo deve essere chiarito e poi continuerà a partecipare".

La notizia dell'ospitata annullata di Fedez a Belve è circolata nei giorni in cui era ricoverato all'ospedale Fatebenefratelli di Milano a seguito di un'emorragia dovuta a un'ulcera. Un tempismo che è stato del tutto casuale e di cui Sergio si è dispiaciuto: "Il caso è particolare: la notizia della non partecipazione viene ufficializzata casualmente durante il suo ricovero. Che la cosa sia stata collegata a un suo problema di salute mi dispiace, ma non c’è altro motivo che non quello di cui ho parlato".