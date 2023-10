Fedez dimesso dall’ospedale, le prime parole: “Senza i donatori di sangue oggi non sarei qui” Come anticipato già nelle prime ore di questa mattina, Fedez è stato dimesso dall’ospedale dopo una settimana di ricovero presso l’ospedale Fatebenefratelli di Milano. Le sue prime parole: “Volevo ringraziare soprattutto tutti i donatori di sangue. Cercherò in qualche modo di far accendere un riflettore su questo, perché senza i donatori di oggi non sarei qui”.

A cura di Redazione Spettacolo

Fedez è stato dimesso oggi dall'ospedale dopo una settimana di ricovero presso l'ospedale Fatebenefratelli di Milano, dove era stato ammesso il 28 settembre. Il rapper era stato ricoverato nel reparto di Chirurgia d'urgenza e oncologica, sotto la direzione del dottor Marco Antonio Zappa, a causa di un'emorragia interna provocata da due ulcere. Nelle prime ore del mattino era stato diffuso il buon esito degli ultimi controlli, tali da anticipare la possibilità delle dimissioni.

Le parole di Fedez all'uscita dell'ospedale

"Volevo ringraziare tutta la struttura del Fatebenefratelli, il professor Zappa e soprattutto tutti i donatori di sangue. Cercherò in qualche modo di far accendere un riflettore su questo, perché senza i donatori di oggi non sarei qui", queste le prime parole di Fedez accanto alla moglie Chiara Ferragni, uscendo dall'ospedale dove è stato ricoverato per due ulcere e dove ha ricevuto tre trasfusioni. Chiara Ferragni era stata già interpellata ieri quando aveva lasciato l'ospedale di Milano e aveva risposto con un laconico "Federico sta meglio, grazie" prima di eclissarsi nel Suv che da giorni la scorta nella struttura dove suo marito stava ricevendo tutte le cure del caso.

Il primo live di X-Factor: Fedez può esserci

Le condizioni di Fedez hanno destato preoccupazione anche per il primo live di X-Factor previsto il 26 ottobre. Sono circolate diverse notizie su tutte le ipotesi e le strade possibili da intraprendere per sostituire il rapper in corsa. È stato fatto anche il nome di J-Ax che però, proprio nella giornata di oggi, ha smentito: "Io non so chi mette in giro ste voci, ma visto che non smentiscono loro ci penso io. Non sostituisco Fedez a X Factor", ha scritto lo storico leader degli Articolo 31, che con Fedez ha condiviso una buona parte di carriera.

Poi ha concluso: "Rimettiti presto Fedez!". Queste dimissioni ora riaccendono in tutti la speranza che possa tornare a far parte del tavolo dei giudici per la prima puntata dei live di X-Factor, che sono previsti per il 26 ottobre.