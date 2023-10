Fedez giudice di X Factor fino al 26 ottobre nelle puntate registrate, c’è incognita primo live Mentre Fedez sembra migliorare dopo le due emorragie interne che l’hanno costretto a un’operazione d’urgenza, ciò che si sa al momento è che resterà ricoverato all’ospedale Sacco di Milano almeno fino a settimana prossima. Cosa accadrà alla scrivania di X Factor 2023? L’eventuale nodo si potrebbe verificare solo dal 26 ottobre in poi.

Le ultime notizie sulle condizioni di salute di Fedez sembrano portare respiro dopo l'operazione d'urgenza subita all'ospedale Sacco di Milano, a causa di due emorragie interne dovute a due ulcere. Dopo ore sotto i ferri e alcune trasfusioni di sangue, Federico Lucia è tornato per pochi minuti al cellulare per comunicare ai suoi fan, tramite stories Instagram, che il peggio era passato. Da lì a pochi giorni una nuova emorragia (la seconda appunto) lo ha costretto a un nuovo intervento. Da lì in poi solo sporadici aggiornamenti tramite agenzia stampa, di cui l'ultimo riporta un leggero miglioramento, in una situazione da tenere comunque sotto controllo perché "delicata".

Chiara Ferragni, tornata d'urgenza dalle sfilate di Parigi, è al suo fianco notte e giorno, nel reparto di chirurgia dell'ospedale Fatebenefratelli Sacco. Stretti intorno a loro, la famiglia intera, che si sta prendendo cura dei figli Leone e Vittoria. Massimo riserbo su tutto, social spenti, la comprensibile priorità adesso è quella di chiudere quest'altro capitolo tra le corsie nel modo migliore possibile.

Domani sera 5 ottobre, intanto, andrà in onda il primo Bootcamp di X Factor 2023, la quarta puntata dall'inizio del programma. Dietro la scrivania siederà Fedez, visto che le puntate sono registrate e lo saranno per altre tre settimane. L'eventuale nodo si verificherà a partire dal 26 ottobre, data in cui dovrebbe partire il live di XF23. Difficile fare proiezioni, fioccano nomi come possibili sostituti (tra i quali l'amico ritrovato J Ax e Annalisa, la cantante tanto amata da pubblico e classifiche), ma è davvero tutto un chiacchiericcio nei corridoi. Tempo utile ce n'è e se la situazione, come si spera, continuasse a migliorare, nulla toglie che Fedez potrebbe riprendere il suo posto, in remoto o dal vivo, garantendo continuità al suo ruolo in giuria.

Per ora, le puntate del 5/12/19 ottobre sono coperte dalle registrazioni. A ridosso del 26 ottobre si capirà meglio quale soluzione sarà la più congeniale per tutti. La speranza è che gli impegni lavorativi del cantante possano eclissare al più presto i bollettini inerenti il suo stato di salute. Solo in quel caso si potrebbe tornare ad acquisire la serenità di parlare del noto talent show, comprensibilmente fermo ai box (in termini di soluzioni) in questo momento.