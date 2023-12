X Factor 2023, le anticipazioni della finale: ospiti, cantanti, duetti e regolamento Le anticipazioni della finale di X Factor 2023 in programma per questa sera, giovedì 7 dicembre, su Sky Uno, in streaming su Now e in simulcast su Tv8. Ci saranno tre manche e la fase dei duetti: i finalisti canteranno con ospiti.

Il lungo e tortuoso percorso dei concorrenti di X Factor 2023 troverà fine questa sera, giovedì 7 dicembre, nell'attesissima finale. In diretta su Sky Uno, in streaming su NOW e in simulcast in chiaro su TV8, andrà in onda l'ultima puntata del talent show che decreterà il vincitore dell'edizione tra i quattro finalisti, Maria Tomba, Stunt Pilots, Il solito Dandy e Sarafine. Francesca Michielin sarà al timone dello show, Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico sono pronti, invece, a sedersi per l'ultima volta dietro al tavolo dei giudici e godersi lo spettacolo. Morgan dovrebbe essere assente. Voci di corridoio negli ultimi giorni rivelavano che avrebbe partecipato all'ultima puntata dopo l'esclusione per cattiva condotta, fu lui a smentire: "Non ne so nulla", disse. Ecco le anticipazioni della serata.

Le anticipazioni della finale di X Factor 2023: manche e duetti

Per la finale di X Factor 2023 saranno tre le manche che porteranno alla proclamazione del vincitore. Nella prima, i quattro cantanti rimasti in gara si esibiranno in un carosello senza soluzione di continuità, ciascuno con un medley dei brani che hanno segnato il loro percorso nel programma. Nella seconda manche andranno in scena gli attesissimi duetti: Maria Tomba canterà con MYSS KETA, Sarafine con gli Ofenbach, Il Solito Dandy si esibirà con Francesco Gabbani, Gli Stunt Pilots con Omar Pedrini. Nella terza manche, infine, gli artisti in gara porteranno sul palco i loro inediti, Crush di Maria Tomba, Malati di gioia di Sarafine, Solo tu de Il solito Dandy e Imma Stunt degli Stunt Pilots. Solo alla fine delle manche sarà annunciata la classifica finale che determinerà il vincitore di X Factor 2023.

I finalisti di X Factor 2023

I finalisti sono quattro e sono stati scelti dal pubblico nel corso della semifinale. Parliamo di Maria Tomba, studentessa 20enne originaria di Verona e ora a Milano, e Sarafine, 34 anni di origini calabresi e poi trasferitasi a Bruxelles che per la musica ha lasciato il suo lavoro da assistente amministrativa, che gareggiano nel team di Fedez. Poi dei due concorrenti di Dargen D'Amico: Il Solito Dandy, 30enne nato a Torino e poi spostatosi a Roma, e gli Stunt Pilots (il trio nato nel 2020 durante la pandemia composto da Zo, chitarrista e cantante di 25 anni di Milano, Moonet, bassista e sound engineer 24enne di Legnano, vicino Milano, e Farina, batterista e visual designer 24enne di Salerno.

Gli ospiti della finale di X Factor 2023

Oltre agli artisti già annunciati che saranno ospiti dello show per eseguire i duetti con i finalisti – MYSS KETA, Francesco Gabbani, Omar Pedrini e gli Ofenbach – nella serata finale di X Factor 2023, il super ospite sarà Gianni Morandi, gigante della musica italiana con 60 anni di carriera alle spalle.