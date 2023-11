Morgan sul ritorno in finale a X Factor: “Non ne so nulla, so solo che volevano fare una trashata” Nella famosa chat Whatsapp, Morgan ha finalmente risposto a un altro dei misteri che riguardano i suoi rapporti con X Factor: il possibile reintegro nella finale.

Nella famosa chat Whatsapp, Morgan ha finalmente risposto a un altro dei misteri che riguardano i suoi rapporti con X Factor, ovvero la possibile partecipazione alla finale di questa edizione di X Factor, come raccontato da Fiorello a Viva Rai2!, parlando di un braccio di ferro tra Sky e Fremantle, vinto alla fine dal network che ha mantenuto ferma la sua volontà di escludere il giudice brianzolo.

L'ipotesi di un reintegro avrebbe avuto in effetti del clamoroso. Morgan conferma di non sapere nulla rispetto a eventuali dinamiche di questo tipo: "Non so nulla dei dibattiti tra Sky e Fremantle come non sapevo nulla di tutte le interconnessioni di interessi tra giudici/discografici/autori/concorrenti/ospiti". Poi ribadisce: "Io come un ingenuo mi sono lasciato irretire perché mi avevano garantito che avrebbero rispettato la mia persona a livello di immagine e a livello di scelte artistiche e di libertà di programma didattico peer ragazzi. Ho detto loro che avrei accettato solo se mi avrebbero permesso di fare un lavoro serio musicalmente, sia didattico che culturalmente valido. Quella era la mia condizione: io vengo anche, ma voi mi promettete che non interferite sulla musica e mi lasciate libero di creare un ambiente di formazione. Una volta però entrato mi sono accorto che non solo non c’era nessuna intenzione di costruire un organismo con la formazione musicale al centro, ma che c’era l’intenzione opposta, cioè di fare una trashata vuota di qualunque spirito culturale e artistico, quindi è iniziata una gara ad ostacolarmi anziché supportarmi".

Nelle prime ore di questa mattina, inoltre, Morgan ha denunciato gli interessi che legano giudici e autori ai singoli lanciati dai concorrenti in gara. Solo ieri, la notizia su Zo Vivaldi e i rapporti con Fedez hanno occupato stabilmente la cronaca del giorno. Continua quindi la grande pressione di Morgan sul conflitto d'interessi che c'è tra gli elementi più in vista – Fedez, Dargen D'Amico, i loro autori – e la produzione di X Factor: "Il mio licenziamento", tuona il cantautore che di recente ha pubblicato il nuovo singolo Sì, certo l'amore, "é incostituzionale".