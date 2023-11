Fiorello su X Factor: “Se prendete Morgan per fare Morgan, non vi dovete sorprendere se poi fa Morgan” Fiorello nella puntata di Viva Rai 2 di mercoledì 22 novembre torna su X Factor e sulle motivazioni del licenziamento di Morgan date da Sky via social nel pomeriggio di ieri: “Se prendete Morgan per fare Morgan, non vi dovete sorprendere se poi fa Morgan”.

Rosario Fiorello nella puntata di Viva Rai 2 di mercoledì 22 novembre torna su X Factor e sulle motivazioni del licenziamento di Morgan date da Sky via social nel pomeriggio di ieri: "Se prendete Morgan per fare Morgan, non vi dovete sorprendere se poi fa Morgan", ha dichiarato nell'edicola del mattino allestita nel glass del Foro Italico. "Se io prendessi Morgan e mi viene qui a farmi il ballo dei cigni, gli dico no. Fai qualcosa, insulta Biggio".

Fiorello su Morgan: "Litighiamo spesso ma lo stimo"

"Con Morgan siamo sempre in constrasto, litighiamo pure ma nonostante quello la mia stima per lui è intatta", ha aggiunto Fiorello, scherzando con Biggio e Casciari, "È un grande artista, gli riconosco genuinità, anche se a volte può essere scomodo. Poi denuncia Sky? Hanno 28 avvocati. I Ferragnez? Ne hanno 37. Può denunciare noi, che a difenderci abbiamo al massimo Luca Sardella". In realtà, nella conferenza stampa tenutasi su Whatsapp ieri pomeriggio, alla quale sono stati invitati i giornalisti delle maggiori testate italiane, Fanpage.it ha appreso che Morgan non ha alcuna volontà di fare causa. Il cantante si è dichiarato impegnato dal punto di vista artistico e totalmente disinteressato a intentare cause legali nei confronti di Sky o Fremantle.

Fedez denuncerà davvero Morgan?

Meno convinto di finire in tribunale sarebbe Fedez, che ieri pare gli abbia inviato dei messaggi su Whatsapp mentre era in conferenza con i giornalisti. "Attenzione, ho appena visto che c'è un vocale di Fedez. Aiuto, non ho il coraggio di sentirlo, ho paura!", ha scritto il musicista nella chat dove stava rispondendo alle domande della stampa. Fedez però non ha dichiarato nulla nelle ultime ore, il suo silenzio è quello del resto della giuria di X Factor che, dopo il licenziamento di Morgan, dovrà continuare la sua corsa nella formula a tre, senza alcuna sostituzione.