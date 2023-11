Le prime parole di Morgan a Fanpage.it dopo l’uscita da X Factor: “È l’editto satellitare” Le prime parole di Morgan dopo aver saputo di essere stato cacciato da X Factor: “Una volta c’era l’editto bulgaro: il mio è l’editto satellitare”.

"Una volta c'era l'editto bulgaro: il mio è l'editto satellitare". Morgan a Fanpage.it commenta sinteticamente la notizia dell'esclusione da X Factor come giudice, decisione arrivata dopo una serie di riflessioni da parte di Sky Italia e Fremantle Media. Il richiamo è ovviamente all'editto bulgaro, quello di Silvio Berlusconi che nel 2002 fece fuori Enzo Biagi, Michele Santoro e Daniele Luttazzi dalla Rai. Nelle prossime ore, non si esclude un comunicato da parte dell'artista milanese nel quale saranno annunciate eventuali azioni nel futuro prossimo.

La decisione di Sky e Fremantle Media

Con un comunicato, diramato nelle prime ore di questa mattina, Sky e Fremantle Media hanno annunciato l'esclusione di Morgan da X Factor "a seguito di ripetuti comportamenti incompatibili e inappropriati, tenuti anche nei confronti della produzione e durante le esibizioni dei concorrenti, e delle numerose dichiarazioni susseguitesi anche in questi giorni". Proprio Morgan aveva dichiarato a Fanpage.it in un'intervista rilasciata alle prime ore del mattino di domenica 19 novembre: "La mancanza di padronanza verbale porta a queste derive scadenti dove si scambia per insulto, quello che insulto non è", in riferimento alla battuta su Ivan Graziani a Francesca Michielin e quella a Fedez sulla depressione. Riguardo al format, invece: "Sono venuto a risollevare un programma agonizzante, è stato difficile perché c'è stato chi si è opposto".

Chi sostituisce Morgan a X Factor

Da quanto apprende Fanpage.it, la giuria di X Factor resterà a tre con Dargen D'Amico, Ambra Angiolini e Fedez. Non è ancora chiaro, invece, cosa succederà con gli Astromare, l'ultimo gruppo rimasto in gara sotto la custodia dell'artista milanese. Secondo le indiscrezioni fornite al nostro giornale, sono in corso le valutazioni da parte della direzione musicale.