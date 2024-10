video suggerito

X Factor 2024, chi sono i 12 concorrenti che accedono ai Live Nella puntata di giovedì 17 ottobre i 4 giudici Manuel Agnelli, Achille Lauro, Paola Iezzi e Jake La Furia hanno scelto i 12, tra artisti e gruppi, che si esibiranno dal vivo nel talent show condotto da Giorgia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

16 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su X Factor 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

X Factor è pronto a partire. Con gli home visit di giovedì 17 ottobre, si completano le squadre dei 4 giudici Manuel Agnelli, Achille Lauro, Paola Iezzi e Jake La Furia , che hanno individuato i 12 protagonisti in gara ai Live a partire dalla prossima settimana. Per farlo, ogni giudice ha dovuto eliminare dalla squadra uno dei 4 artisti portati ai Bootcamp. Apre le danze Achille Lauro, che intende "conoscere umanamente ed artisticamente" Les Votives, Ibrahim Guiblawi in arte Ibra, Lorenzo Salvetti e Patagarri

A formare per primo la propria squadra è Achille Lauro, che fronteggia un imprevisto, visto che i Patagarri, tra i suoi concorrenti, hanno espresso dubbi sul senso della partecipazione a X Factor, in linea con un tema emerso anche altre volte in questa edizione. Dopo alcune considerazionehanno scelto di restare e Lauro li ha premiati portandoli ai Live insieme a Lorenzo Salvetti e ai Les Votives. A essere escluso è Ibra, meno a fuoco rispetto agli altri secondo Lauro.

Tocca quindi a Jake La Furia, che inaspettatamente sceglie di non portare con sé ai Live i Potara, la band cui aveva regalato l'X Pass alle AuditionCon lui in questa edizione di X Factor ci saranno Elmira, Francesca Siano e i The Foolz.

Meno turbolenti gli Home Visit di Paola Iezzi, che dal canto suo ha deciso di portare con sé alla fase dei Live i Dimensione Brama, Pablo Murphy e Laura Fetahu. Iezzi ha deciso di escludere i Frammenti, definendoli "troppo chiusi nel loro mondo".

Quindi è giunto il momento di Manuel Agnelli, ultimo dei giudici a definire il proprio team. Agnelli ha deciso di dare una possibilità ai Punkcake, Mimì Caruso e a Danielle Gasperini, che ha voluto portare con sé ai live. A farne le spese Beatrice Fita, che Manuel ha ritenuto non ancora pronta per X Factor. L'appuntamento con i Live di X Factor è quindi per giovedì 24 ottobre, Giorgia alla conduzione.