Morgan fuori da X Factor: “Comportamenti incompatibili e inappropriati” È ufficiale: Sky Italia e Fremantle Italia hanno deciso di comune accordo di interrompere il rapporto con Morgan a X Factor. A Fanpage.it aveva detto: “Non mi hanno fatto fare tutto quello che avevo in mente”.

Sky Italia e Fremantle Italia hanno deciso, di comune accordo, di interrompere il rapporto di collaborazione con Morgan e la sua presenza a X Factor come giudice. Pochi giorni fa, a Fanpage.it, l'artista aveva anticipato: "Ho risollevato un format che era agonizzante. Non mi hanno fatto fare tutto quello che avevo in mente".

Il comunicato della produzione

Le indiscrezioni, che si erano susseguite a margine dell'intervista a Fanpage.it, hanno trovato ufficialità nelle prime ore di questa mattina. La produzione fa sapere che la valutazione è stata fatta "a seguito di ripetuti comportamenti incompatibili e inappropriati, tenuti anche nei confronti della produzione e durante le esibizioni dei concorrenti, e delle numerose dichiarazioni susseguitesi anche in questi giorni". E ancora: "È imprescindibile che i concorrenti e il loro percorso restino al centro del programma. La musica e il talento sono sempre stati e devono continuare a essere il motore fondamentale di X Factor, ed è prioritario che tutto si svolga in un ambiente di lavoro professionale e che il confronto, per quanto acceso, si esprima sempre nel rispetto reciproco".

Morgan a Fanpage.it: "Ho risollevato un format agonizzante"

A Fanpage.it, già nella giornata di domenica Morgan aveva parlato al passato dell'esperienza con X Factor: "Io sono andato lì per risollevare le sorti di un programma che era agonizzante e la mia funzione è stata quella di analizzare come mai lo era. È stato molto chiaro che il motivo per cui non interessava più alla gente è che si era spento l’interesse sulla musica e sulla qualità dei commenti, dei discorsi sulla musica". Ma, secondo l'artista, sarebbe stato difficile perché "mi sono trovato come una pecora nera, un elemento completamente alieno". Poi i riferimenti alle vicende che lo hanno riguardato:

Avrai notato all’inizio della puntata quel bellissimo discorso sull’onestà di Dargen D’Amico. Un discorso sull'onestà che è stato fatto non guardando negli occhi la persona a cui si riferiva. Mi sembra un momento davvero altissimo. Vedere uno che accusa qualcuno di non essere ‘onesto’, perché loro hanno questo concetto di onestà intellettuale abbastanza ridicolo, senza guardare negli occhi l’interlocutore e indossando degli occhiali da sole. Ricordo che in uno studio televisivo non c’è il sole. Beh, questa cosa la trovo assolutamente geniale.

Su Francesca Michielin: "Come presentatrice fa molta fatica"

Su Francesca Michielin aveva detto: "È una ragazza molto spontanea che però in un contesto del genere fa fatica a esercitare la sua spontaneità". E sulla battuta a Fedez e sulla battuta su Ivan Graziani: