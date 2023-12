Sarafine è la vincitrice di X Factor 2023 Sarafine ha conquistato il podio di X Factor 2023: la cantante e produttrice ha vinto l’edizione del talent show andato in onda con l’ultima puntata ieri sera, venerdì 7 dicembre.

Ieri sera, venerdì 7 dicembre, è andata in scena la finale di X Factor 2023. In onda su Sky Uno e Tv8, Francesca Michielin ha diretto l'ultima puntata di una movimentata edizione del talent show. Ad aggiudicarsi il titolo di vincitrice è stata Sarafine, nome d'arte di Sara Sorrenti, cantante e produttrice della squadra di Fedez che ha superato gli Stunt Pilots di Dargen D'Amico, arrivati sul podio insieme a lei. Terzo Il Solido Dandy e quarta Maria Tomba.

La vittoria di Sarafine

Sarafine ha vinto X Factor 2023. La cantante e produttrice calabrese, classe 1989, con il suo inedito Malati di gioia, il suo talento produttivo e la sua estensione vocale ha convinto il pubblico del talent show che ha deciso di premiarla. Prima in classifica, ha conquistato il podio. Subito dietro a lei, al secondo posto, si sono piazzati gli Stunt Pilots, band di Dargen D'Amico. Medaglia di bronzo per Il solito Dandy e quarta posizione per Maria Tomba.

Cosa è successo nella finale di X Factor 2023

La finale di X Factor, ieri sera, ha regalato al pubblico musica, intrattenimento e tanto show. La conduttrice Francesca Michielin ha aperto duettando con Gianni Morandi, super ospite della serata, prima di dare il via alle tre manche. Nella prima i finalisti si sono esibiti con un medley dei loro cavalli di battaglia, nella seconda hanno duettato con ospiti: Maria Tomba si è esibita con MYSS KETA, Sarafine con gli Ofenbach, Il solito Dandy con Francesco Gabbani e gli Stunt Pilots con Omar Pedrini. La terza manche ha visto le esibizioni sulle note dei loro inediti. Poi Gianni Morandi ha proposto un medley delle sue canzoni più famose, Francesca Michielin ha invece presentato il suo nuovo singolo, Solite chiacchiere. Non sono mancati i saluti a Morgan, giudice escluso dallo show per cattiva condotta: "Lo voglio ringraziare perché ha reso questa edizione scoppiettante e divertente, senza di lui non sarebbe stata la stessa", ha affermato Dargen D'amico.