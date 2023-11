Fiorello svela: “Forse Morgan tornerà nell’ultima puntata di X Factor” Durante Viva Rai2 del 27 novembre Fiorello lancia uno dei suoi scoop ipotizzando, secondo voci a lui vicine, la possibilità di un clamoroso ritorno di Morgan a X Factor nella puntata finale del talent.

La rassegna stampa di Fiorello è sempre a cavallo tra il serio e il faceto, il vero e lo scherzo. Probabilmente questa è la forza intrinseca di Viva Rai2, lo show mattutino del comico siciliano che si allaccia ai fatti di attualità, inserendoci spesso indiscrezioni in cui è difficile distinguere il verso dal falso.

Anche questa mattina, in diretta dal ‘glass' del Foro Italico, Fiorello, Biggio, Casciari e tutta la banda, Fiorello ha regalato una chicca relativa a uno dei casi televisivi più discussi degli ultimi giorni, ovvero la cacciata di Morgan da X Factor. Un caso televisivo che ha tenuto banco la scorsa settimana, generando grande clamore per le modalità e le motivazioni che hanno spinto Sky a decidere per il licenziamento in tronco del giudice dopo i comportamenti – a dire della produzione inopportuni – nei confronti dei colleghi e lavoratori.

Lo scoop di Fiorello su Morgan

Ebbene, stando a quanto detto da Fiorello, Morgan potrebbe clamorosamente fare il suo ritorno prima della fine del talent, precisamente nella finale. Fiorello lo ha annunciato nel corso della puntata del 27 novembre: “Secondo alcune voci, non so se solo di corridoio, salotto o disimpegno, pare che Morgan possa tornare nell’ultima puntata di X Factor. La mia fonte? Voci di piattaforme. Sarebbe clamoroso, ma io non ho detto niente”.

Fiorello critica Sky

Fiorello aveva già commentato la vicenda Morgan a poche ore dalla notizia della sua cacciata, dicendosi sostanzialmente dalla parte dell'ormai ex giudice. Pur precisando di essere stato spesso in contrasto con lui, Fiorello aveva detto che la sua stima per Morgan rimaneva intatta, aggiungendo una nota che voleva sottolineare una sostanziale ipocrisia nell'atteggiamento di Sky: "Se prendete Morgan per fare Morgan, non vi dovete sorprendere se poi fa Morgan", ha dichiarato nell'edicola del mattino allestita nel glass del Foro Italico. "Se io prendessi Morgan e mi viene qui a farmi il ballo dei cigni, gli dico no. Fai qualcosa, insulta Biggio".