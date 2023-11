Morgan dopo l’eslcusione da X Factor: “Non so nulla degli Astromare. Fare causa? Non me ne frega” Nel corso della conferenza stampa convocata dopo la sua esclusione da X Factor, Morgan ha parlato del destino degli Astormare, suo unico gruppo ancora in gara: “Non mi hanno detto nulla di loro, sono bravissimi e non li darei a nessun altro”. Quanto alla possibilità di fare causa: “Gli estremi ci sono, ma che ca**o me ne frega?”.

Dopo l‘esclusione da X Factor per "comportamenti incompatibili e inappropriati", Morgan ha parlato con i giornalisti in una conferenza stampa via Whatsapp. L'ex giudice del talent ha svelato cosa è accaduto con Fedez dopo l'ultima accesa puntata del live e ha poi risposto ad alcune domande relative al destino degli Astromare, l'unico gruppo da lui seguito e ancora in gara.

Il destino degli Astromare dopo l'esclusione di Morgan

Tra le domande fatte nel corso della conferenza stampa, a cui Fanpage.it ha partecipato, anche una relativa al destino dell'unico gruppo seguito da Morgan e ancora in gara, vale a dire gli Astromare. Il cantautore ha spiegato di non sapere nulla riguardo la continuazione del loro percorso e ha confessato che non vorrebbe affidarli a nessuno degli altri giudici, vale a dire Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D'Amico:

Non mi hanno detto niente degli Astromare. Non mi hanno avvertito mai per nulla, non mi hanno mai detto niente di niente, non hanno mai usato scenografie, non mi hanno accettato le lezioni di armonia che volevo fare. Per me sarebbe stato tutto un parlare di musica. Fargli vedere i live musicali, ma zero. Gli Astromare sono bravissimi e non potrei lasciarli a nessuno di quei tre. Pensa che io avevo scritto delle canzoni per loro, per i SickTeens, per tutti.

Morgan: "Non ho voglia di fare causa"

A Morgan è stato poi chiesto se avesse intenzione di fare causa al programma per quanto appena accaduto. L'ormai ex giudice ha le idee chiare ed convinto che ci siano molti estremi per procedere per via legale, tuttavia ammette che c'è un problema: