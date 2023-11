X Factor 2023 senza Morgan: il nuovo giudice degli Astromare è Ambra Angiolini Il nuovo giudice degli Astromare dopo l’esclusione di Morgan da X Factor 2023 per cattiva condotta, è Ambra Angiolini. La decisione annunciata nel daytime del programma: “Voglio restituirvi il divertimento di questa esperienza”.

A cura di Gaia Martino

Gli Astromare, il duo rock formato da Carlo Alberto Matterazzo e Francesco Buscato in gara ad X Factor 2023 hanno ora un nuovo giudice. Dopo l'esclusione dal programma di Morgan (loro giudice) per cattiva condotta, nel daily del programma di Sky Uno oggi, mercoledì 22 novembre, i giovani talenti hanno conosciuto il loro nuovo giudice. Sarà Ambra Angiolini a dirigerli nelle prossime puntate, si aggiungeranno dunque alla squadra che vede in corsa verso la finale Matteo Alieno e Angelica.

Gli Astromare entrano nella squadra di Ambra

Nel daily di X Factor 2023 andato in onda oggi, alla vigilia del quinto live, è stato mostrato il momento in cui Ambra Angiolini ha comunicato agli Astromare che da adesso sarà lei a dirigerli nella corsa verso la finale. "Eccoci qua. Siete nella mia squadra insieme a Matteo e Angelica. Sono il vostro nuovo giudice" ha dichiarato l'attrice e conduttrice televisiva ai giovani talenti. Entrambi sono rimasti spiazzati dalla comunicazione:

Questa cosa non me la sarei mai aspettata. Siamo passati da Fedez a Morgan ad Ambra. Siamo usciti, rientrati, tutti quelli della squadra di Morgan sono andati via. Siamo gli Highlander. Figo.

La nuova coach li ha così rassicurati: "Penso che voi abbiate una vita bella su quel palco, voglio restituirvi il divertimento di questa esperienza. Spero di poter essere utile. Parleremo anche dell'assegnazione. Ora dobbiamo lavorare".

Morgan ad X Factor 2023 non sarà sostituito

Dopo la notizia dell'esclusione di Morgan dal programma, Fanpage.it ha appreso che X Factor 2023 si avvarrà della formula a tre giurati. Il cantante e musicista non sarà dunque sostituito e il tavolo dei giudici, dal prossimo live in programma per domani, giovedì 23 novembre, vedrà protagonisti Ambra Angiolini, Fedez e Dargen D'Amico. I concorrenti con i quali gareggiava Morgan erano gli Astromare. Nella conferenza stampa tenutasi ieri via Whatsapp, l'ormai ex giudice aveva confessato al riguardo: "Sono bravissimi e non potrei lasciarli a nessuno di quei tre. Pensa che io avevo scritto delle canzoni per loro, per i SickTeens, per tutti".