Morgan dopo l’esclusione da X Factor 2023: la conferenza stampa su Whatsapp

Dopo l'esclusione da X Factor, Morgan ha annunciato una conferenza stampa, convocando i principali giornalisti delle testate nazionali in un gruppo Whatsapp. L'incontro, previsto per le ore 18 di martedì 21 novembre, è moderato da Enrico Silvestrin. Come è stato annunciato dal divulgatore e streamer italiano, Morgan risponderà alle domande che arriveranno sul gruppo attraverso messaggi vocali e/o messaggi di testo. Il tema della conferenza sarà ovviamente l'allontanamento dell'artista dal tavolo dei giudici di X Factor a seguito, come riportato da Sky e Fremantle Media in un comunicato, di "comportamenti incompatibili e inappropriati". A Fanpage.it, Morgan ha affidato una prima reazione: "Una volta c’era l’editto bulgaro: il mio è l’editto satellitare”. Proprio in una intervista a Fanpage.it, il cantautore aveva lasciato intendere di rapporti terminati parlando dell'esperienza al passato: "Sono stato chiamato a risollevare un programma agonizzante, è stato difficile perché c'è stato chi si è opposto e non sono riuscito a fare tutto quello che avevo in mente".