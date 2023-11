Morgan: “Zo Vivaldi degli Stunt Pilots, in squadra con Dargen a X Factor, è un collaboratore di Fedez” Gli Stunt Pilots di Dargen D’Amico non sono dei talenti in cerca di fortuna, ma un gruppo di professionisti già consolidati. Zo Vivaldi aveva già lavorato con Fedez al disco “Paranoia Airlines” ed è regolarmente accreditato. Lo fa sapere Morgan nella chat Whatsapp: “Se avessi saputo che potevano partecipare i professionisti, avrei chiamato Tony Hadley e avrebbe vinto lui”.

Il caso X Factor s'ingrossa. Zo Vivaldi, frontman degli Stunt Pilots in forza a Dargen D'Amico, aveva in realtà già lavorato con Fedez all'album Paranoia Airlines. Lo fa sapere Morgan nella ormai nota chat Whatsapp "Conferenza Stampa", nella quale il cantuatore si rapporta con più di cento tra giornalisti e addetti ai lavori. "Il cantante degli Stunt Pilots", scrive Morgan, "a quanto pare è un collaboratore di Fedez. È un professionista e non un giovane talento". La protesta di Morgan: "Ma X Factor non dovrebbe essere un talent per emergenti e non per professionisti? Se l’avessi saputo avrei detto a Tony Hadley di iscriversi, con la voce che ha avrebbe sicuramente vinto!".

Zo Vivaldi ha suonato nel disco di Fedez "Paranoia Airlines"

Zo Vivaldi, nome d'arte di Lorenzo Caio Sarti, aveva raccontato tutto anche in una intervista disponibile su Youtube, per Zetatielle Magazine. Ma non è poi così un segreto perché basta aprire Wikipedia (o eventualmente acquistare il disco di Fedez) per scoprire che in "Paranoia Airlines", Lorenzo Sarti è accreditato alle chitarre acustiche ed elettriche e alle produzioni addizionali di alcune tracce ed ha scritto anche alcuni brani per il disco. Nell'intervista a Zetatielle Magazine, ha dichiarato:

Collaborare con lui è stato bello perché è stata la prima volta dove sapevo di fare una cosa che sarebbe stata ascoltata da tante persone. Io ero a Los Angeles nei mesi in cui stavo lavorando a questo progetto, non era con me ma quotidianamente a contatto con il suo produttore Michele Canova, che faceva da tramite. Gli mandavo delle melodie, loro delle topline su cui creare una base, e devo dire che quei mesi di lavoro sono stati molto molto avvincenti e interminabili.

Ha scritto anche brani per i ragazzi di Amici

Ma non solo. Zo Vivaldi ha anche collaborato con la Dark Polo Gang in "Trap Lovers" e inoltre ha scritto canzoni per diversi giovani usciti di un'altra scuola di talent, "Amici di Maria De Filippi". Ha firmato canzoni per Einar, Thomas e Jacopo Ottonello.