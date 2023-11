Fedez attacca Morgan a X Factor: “Io non ho leccato i piedi a Giorgia Meloni per avere quello che ho” Nella semifinale di X Factor, Fedez ha attaccato Morgan a distanza lanciandogli pesanti frecciatine: “Io per ottenere quello che ho non ha mai dovuto leccare i piedi a Giorgia Meloni e a Vittorio Sgarbi”. Il rapper ha poi risposto alle accuse di presunto clientelismo nei confronti del concorrente Zo-Vivaldi: “Mai conosciuto”.

Fedez contro Morgan a distanza. Nella puntata del 30 novembre di X Factor, il rapper ha lanciato diverse frecciatine all'ormai ex collega e ha risposto alle accuse che gli sono state rivolte in questi giorni. In particolare, Marco Castoldi sostiene che Zo-Vivaldi, frontman degli Stunt Pilots in squadra con Dargen D'Amico, abbia già lavorato con Fedez all'album Paranoia Airlines. "Ma X Factor non dovrebbe essere un talent per emergenti e non per professionisti?", aveva insinuato l'ex leader dei BluVertigo.

Le frecciatine di Fedez a Morgan

Durante la semifinale di X Factor, Fedez non ha perso occasione per affrontare l'argomento, spiegando di non aver mai conosciuto il concorrente Zo Vivaldi (Lorenzo Caio Sarti) prima del talent, contrariamente alle insinuazioni dell'ex collega:

Io voglio mettere le cose in chiaro, Lorenzo non l'ho mai conosciuto, non ci siamo mai visti, ha collaborato con Michele Canova alla produzione di alcuni brani, è una cosa normalissima. Se lo conoscessi, quale sarebbe il problema? A me risulta che Morgan, per sua stessa ammissione, conoscesse Anna Castiglia.

Il giudice, poi, si è rivolto direttamente a Morgan, sostenendo che se fosse stato davvero un "ribelle" come dice di essere, avrebbe dovuto accusarlo di clientelismo quando era ancora dentro X Factor e non una volta cacciato:

Voglio dire un'altra cosa a Morgan, se pensa che abbia fatto clientelismo all'interno di questo programma, dovrebbe dirlo non insinuarlo. Se è veramente un ribelle, che abbia le palle di dire che ho fatto clientelismo in questo programma. Un'altra cosa voglio dire, se vuoi essere ribelle, caro Morgan, e pensi che sia tutto pilotato, lo devi dire dentro il programma e non quando ti danno un calcio nel cu*o e te ne vai via, che è più semplice.

Infine, Fedez ha lanciato altre insinuazioni su Morgan e su come sia arrivato ad essere dove è ora:

Sono un ragazzo che ha una piccola azienda che lavora con la sua mamma, con l'avvocato, ma che per ottenere quello che ha non ha mai dovuto leccare i piedi a Giorgia Meloni e a Vittorio Sgarbi.

Le insinuazioni di Morgan contro Fedez

"Il cantante degli Stunt Pilots, a quanto pare è un collaboratore di Fedez. È un professionista e non un giovane talento". É questa l'ultima insinuazione che Morgan, nella sua ormai nota chat Whatsapp, ha lanciato contro Fedez. L'ex giudice sostiene che il cantante Zo Vivaldi, nella squadra di Dargen D'amico, non sia un volto sconosciuto, anzi, una vecchia conoscenza del rapper, suo collaboratore nell'album Paranoia Airlines. Quest'ultimo, quindi, avrebbe fatto clientelismo. "Ma X Factor non dovrebbe essere un talent per emergenti e non per professionisti? Se l’avessi saputo avrei detto a Tony Hadley di iscriversi, con la voce che ha avrebbe sicuramente vinto!", ha poi aggiunto Morgan.