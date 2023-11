Morgan contro X Factor, da Michielin a Fedez: “Iene in branco che hanno attaccato un leone solo” Morgan torna a parlare dell’ultimo live di X Factor 2023, durante il quale ha avuto più di uno scontro acceso, in primis con Francesca Michielin e Fedez. Battute di troppo, un’ironia sulla depressione che non è andata giù, poi l’attacco al programma: “Iene in branco che hanno attaccato un leone da solo per via della sua virtuosità”.

Morgan torna a parlare dell'ultimo live di X Factor 2023, andato in onda su Sky giovedì 16 novembre. Un live a dir poco infuocato, a causa di accesi scontri tra il cantante e la restante parte della giuria. Conduzione inclusa, visto l'attacco a Francesca Michielin dopo la gaffe su Ivan Graziani. Il talent ha ceduto ancora una volta il passo allo show ed è finito inevitabilmente in tendenza.

Una battuta amara sui disturbi depressivi di Fedez ha scatenato l'ira degli spettatori contro Morgan, che si è apprestato a precisare le sue intenzioni. Nessuna volontà di offenderlo o denigralo, visto che suo padre si è tolto la vita proprio "per quella che oggi chiameremmo depressione" e anche la sua storia personale ne è stata più volte segnata. A nulla sono serviti gli interventi per sedare il pubblico di X Factor 2023, intenzionato a ristabilire l'ordine, rimettendo il giurato al suo posto.

Ma Morgan ha dimostrato in più di un'occasione di non essere predisposto al bavaglio ed è tornato su Instagram per rilanciare. Ha parlato di iene in branco che attaccano un solo leone perché "virtuoso", di meccanismi televisivi spietati, che destabilizzano il senso di appartenenza alla stessa specie.