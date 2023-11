Morgan attacca Francesca Michielin: il commento della cantante dopo il live di X Factor 2023 Francesca Michielin dopo la turbolenta puntata di X Factor 2023 nella quale Morgan, tra battibecchi e polemiche con i colleghi, ha preso di mira anche lei tirando in ballo la gaffe su Ivan Graziani, ha aggiornato i social facendo ironia: “Buonanotte, io vado a fare un aerosol”.

A cura di Gaia Martino

Il quarto live di X Factor 2023 ha visto Morgan contro tutti. Il giudice del talent show nel corso della diretta ha alimentato diverse polemiche oscurando l'andamento della gara tra i concorrenti e dando vita a battibecchi con i colleghi, Dargen D'Amico, Fedez e Ambra Angiolini. Marco Castoldi nel live di giovedì 16 novembre non ha risparmiato neanche Francesca Michielin, colpendola inaspettatamente con una battuta che fa riferimento alla gaffe commessa una settimana fa durante l'intervista al duo Colapesce Di Martino nella quale ha tirato in ballo Ivan Graziani. "Ti aspetta di là, sta collaborando con Annalisa", il commento del cantautore e musicista che ha ammutolito la conduttrice e i presenti. Dopo la puntata la Michielin ha ricevuto numerosi messaggi di vicinanza da parte di personaggi noti del mondo dello spettacolo, ha poi ironizzato su Twitter: "Vado a fare un aerosol".

Il commento di Francesca Michielin dopo la puntata

"Buonanotte, io vado a fare un aerosol". Così Francesca Michielin ha aggiornato il suo profilo Twitter dopo la movimentata puntata di X Factor 2023 che ha condotto ieri sera. La cantante al timone del talent show di Sky Uno ha dovuto tenere banco ad un Morgan "scatenato" che, dopo la battuta sulla gaffe su Ivan Graziani, si è rivolto così a Fedez: "Mi vuoi fare da psicologo? Sei troppo depresso per essere psicologo?".

I messaggi di vicinanza a Francesca Michielin

Francesca Michielin ha ricevuto numerosi messaggi di vicinanza in seguito alla puntata e alla gaffe su Ivan Graziani. Tra questi anche quelli di diversi personaggi noti del mondo dello spettacolo. Dopo Alessandro Cattelan, anche Antonella Clerici ha detto la sua sulla questione. La conduttrice televisiva di Rai1 ha infatti scritto in un commento Instagram: "Francesca è bravissima, senza se e senza ma. In una lunga e faticosa diretta gli inciampi accadono a tutti. Che noiosi e ipocriti i giudizi lapidari dei tuttologi sapientoni. Vai Francesca".

Alessandro Cattelan sul caso Michielin

Dopo la gaffe su Ivan Graziani, Alessandro Cattelan è stato il primo a prendere le difese di Francesca Michielin, presa di mira da numerose critiche. Il conduttore, alla guida di X Factor per circa 10 anni, pochi giorni fa in radio ha parlato di quanto accaduto nel terzo live del programma, schierandosi a difesa della cantante e collega. "Io, conoscendo Francesca, ho dato subito per scontato che intendesse come è stato duettare con la sua voce. I più maliziosi hanno preso questa cosa come "Guarda che Ivan Graziani è morto, non hanno duettato veramente con lui". Da lì è partita la shit storm nei confronti di Francesca, fatta passare come l’ultima delle stupide". Cattelan ha poi concluso il discorso, denunciando l'atteggiamento dei telespettatori, sempre pronti a ridere degli errori altrui: