Volano stracci tra Morgan e Ambra: il vaffa ripreso dal pubblico di X Factor Un video catturato dal pubblico mostra una lite avvenuta non a favore di telecamera tra Ambra e Morgan: il musicista manda a quel paese l’attrice ed esce per un attimo di scena, poi rientra per l’esibizione degli Stunt Pilots.

Il quarto live di X Factor rischia di passare alla storia come quello nel quale il battibecco, la polemica e la lite ha definitivamente superato la componente principale: la musica. Ovviamente, Morgan è stato il protagonista principale di queste dinamiche con la battuta a Francesca Michielin su Ivan Graziani e, poco dopo, la polemica all'indirizzo della produzione che "pomperebbe" le esibizioni di alcuni concorrenti a scapito dei suoi. Da qui, da questa polemica, è poi partita anche la battuta sulla depressione a Fedez, che lo stesso Morgan ha ripreso in un post su Instagram. Ma c'è un altro momento che ci arriva solo grazie a un video ripreso dal pubblico e postato su Twitter.

Il vaffa di Morgan ad Ambra

Tra le tante polemiche, dalla prima parte dove Dargen D'Amico e Morgan non hanno fatto altro che litigare monopolizzando ogni cosa durante i commenti fino all'ultima che, come abbiamo detto, si è chiusa con un Morgan contro tutti, è sfuggita quella nella quale Ambra e Morgan hanno discusso dopo l'esibizione di Angelica, concorrente di Ambra. Le critiche di Morgan non sono piaciute ad Ambra che rivela dell'influenza di Angelica e delle difficoltà con cui ha dovuto affrontare la sua esibizione. A quel punto, quando il programma è passato a un RVM degli Stunt Pilots e Ambra e Morgan sono invece passati a litigare pesantemente.

La lite durante l'esibizione degli Stunt Pilots

Anche durante l'esibizione degli Stunt Pilots, Ambra e Morgan hanno continuato a litigare in maniera accesa, tutto davanti agli occhi di alcuni spettatori che hanno registrato e pubblicato tutto sui social. Durante l'RMV, in particolare, Morgan si è alzato e ha mandato a quel paese Ambra (il labiale è abbastanza chiaro), poi ritorna a sedersi quando è il momento dell'esibizione dal vivo della band. I due giudici, però, proseguono e continuano a discutere animatamente.