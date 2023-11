Cattelan: “Francesca Michielin trattata come l’ultima delle stupide a X Factor, che schifo” Alessandro Cattelan difende la collega dopo le critiche ricevute per la gaffe, o presunta tale, su Ivan Graziani a X Factor 2023: “È un programma di intrattenimento dove si parla un linguaggio anche non necessariamente iper-preciso, io ho capito subito cosa intendesse”.

A cura di Andrea Parrella

Ha fatto un certo rumore la gaffe, o presunta tale, di Francesca Michielin a X Factor 2023. Ad alcuni giorni dalla sua domanda a Colapesce ("Com'è stato duettare con Ivan Graziani? Com'è stato lavorare con lui?), resta il tema degli effetti che la cosa ha provocato. Una shitstorm, generata dalle parole della conduttrice del programma, che come spesso accade quando un'affermazione fuori posto, o comunque fraintesa, genera un effetto a catena di reazioni critiche, in questo caso relative al dato evidente che Ivan Graziani sia morto.

Le parole di Cattelan sul caso Michielin

A queste reazioni ha risposto nelle scorse ore Alessandro Cattelan. Il conduttore, alla guida di X Factor per dieci anni, si è schierato a difesa della cantante e conduttrice, parlandone in radio, nel corso del suo programma Catteland: "Parlando con Colapesce e Dimartino ha fatto una domanda effettivamente posta un po’ male, un po’ fraintendibile. Però non è il telegiornale, è un programma di intrattenimento dove si parla un linguaggio anche non necessariamente iper-preciso. È un programma dove si chiacchiera, un po’ anche in cazzeggio. Io, conoscendo Francesca, ho dato subito per scontato che intendesse come è stato duettare con la sua voce. I più maliziosi hanno preso questa cosa come “Guarda che Ivan Graziani è morto, non hanno duettato veramente con lui. Da lì è partita la shit storm nei confronti di Francesca, fatta passare come l’ultima delle stupide". Quindi Cattelan ha aggiunto:

Il pensiero che ho fatto in questi giorni è che questo modo di essere, di comportarsi, mi fa schifo. Le persone da casa potevano decidere tra due opzioni, in buona fede dire “Ah sì, intendeva questo” o potevano in cattiva fede pensare che lei non sapesse una cosa. E si decide sempre di far passare, Francesca in questo caso, ma tutti, come l'ultima delle stupide. Ecco, a me questa modo di essere e comportarsi, mi fa schifo.

"La storia di Francesca Michielin non conta?"

Quindi Alessandro Cattelan ha voluto fare un'ulteriore precisazione sulla questione delle competenze musicali di Francesca Michielin: "La sua storia dovrà avere un peso? O la tua storia, nel momento in cui dici una cosa sbagliata viene cancellata completamente? Questa cosa è tremenda. Francesca Michielin suona più strumenti di quanto le persone che l’hanno criticata sappiano scrivere correttamente senza fare errori grammaticali. Parla di un cantante e tu dai per scontato che sia stupida su una cosa musicale. È questa facilità di considerare la gente stupida che a me non piace".