L’intervista ai finalisti di X Factor 2023: Stunt Pilots, Sarafine, Il Solito Dandy e Maria Tomba

A cura di Vincenzo Nasto

Maria Tomba, Sarafine, Il Solito Dandy, Stunt Pilots, foto di Account X @XFactor_Italia

Mancano poche ore alla finalissima di X Factor 2023. Il talent arrivato alle battute finali vedrà contendersi il ruolo di vincitore tra Maria Tomba, Sarafine, Il Solito Dandy e gli Stunt Pilots, approdati in finale la scorsa settimana dopo l'eliminazione di Angelica, gli Astromare e Settembre. I quattro protagonisti della finalissima, che si terrà domani 7 dicembre, su Sky, TV8 e Now dalle 21,15, si sono raccontati nei momenti finali della loro avventura, riprendendo parte del loro percorso, gli inediti, ma anche le speranze su ciò che avverrà al termine del programma. Ironicamente, una vincitrice simbolica, sembra già esser stata decisa dagli altri concorrenti: si tratta di Maria Tomba, con gli endorsement degli altri tre concorrenti alla vittoria finale. Super ospite della finale di X Factor 2023 sarà Gianni Morandi.

La chiamata di Suor Concetta a Maria Tomba

Maria Tomba è sicuramente stata una delle protagoniste più popolari dell'edizione 2023 di X Factor: in finale arriva con l'inedito Crush "nato dopo una sera a cena, in cui ho scritto alcune cose sul mio diario ‘Ed è subito trash'. Ogni tanto lo leggo ad alta voce". Un percorso particolare quello di Tomba, che ha più volte espresso la volontà sin da piccola di cantare, confessando anche i rifiuti de Lo Zecchino D'Oro, e l'arrivo a Milano, dove ha soggiornato in un convento di suore. La cantante veneta, dopo aver rivelato di aver sentito "Suor Concetta prima della semifinale, è stata carinissima", ha anche svelato un grande interesse per la sua conterranea Madame, con cui vorrebbe collaborare. Ma sul palco della finale di X Factor si farà accompagnare da M¥SS KETA con Pazzeska.

Il futuro di Sarafine

Discorso diverso per Sarafine, la cantautrice calabrese che ha confessato di dover cominciare a pensare già al futuro, alla costruzione di un team che supporti la sua musica. Il suo inedito Malati di Gioia ha vissuto più vite, come ha confermato Sarafine: la prima, un anno fa, quando "l'ho costruita con uno strumento che mi faceva assemblare le canzoni in modo facile". La seconda, durante l'esperienza a X Factor, dove dopo aver portato la versione grezza alle Audition, adesso sembra aver raggiunto la forma finale, mostrata durante le semifinali del programma. La cantante si esibirà con gli Ofenbach in finale, il duo elettronico francese, con cui canterà Overdrive.

La leggerezza de Il Solito Dandy

Il personaggio più criptico sul proprio futuro è sembrato Il Solito Dandy, che si è detto sorpreso di aver mostrato anche il suo lato di performer in live, dopo anni in cui veniva elogiata solo la sua attività cantautoriale. Il 30enne di origini torinesi si è detto sorpreso di quanto accaduto durante il suo percorso ad X Factor: "Se ripenso solo all'anno scorso, mai avrei pensato di trovarmi alla finale di X Factor". Mentre in merito all'inedito Solo Tu, presentato in semifinale, Il Solito Dandy rivela l'origine del brano: "L'ho scritta mentre ero innamorato, mi serviva anche per amplificare quel sentimento". Sul palco della finale, si esibirà con Francesco Gabbani, cantando Viceversa.

Il viaggio degli Stunt Pilots, dalla Polonia ad X Factor 2023

Gli outsider della competizione sembrano gli Stunt Pilots invece, la band formata da Zo, Moonet e Farina. La band ha cercato di chiarire la pronuncia del proprio singolo, prima di svelare la nascita di Imma Stunt, avvenuta "la scorsa estate nei 15 metri quadrati di delirio e polvere accumulata del Buco Studio". Imma Stunt però nasce da una separazione, tra la band e i producer con cui avevano lavorato per un anno a un album, "arrivando anche in Polonia a registrare durante il lockdown". Proprio in quel momento, la svolta, con un brano che cerca la sua traduzione in "un canto di speranza in un periodo di immobilismo". Il gruppo, dopo aver espresso la volontà di un 2024 "ricco di concerti, vorremmo suonare dappertutto ed esportare anche la nostra musica all'estero", hanno anche commentato la scelta di Omar Pedrini come ospite per la cover in finale: "È un tesoro di persona e un professionista unico". I Stunt Pilots si esibiranno in finale con Sole Spento.