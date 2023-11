Fiorello: “C’è una fazione che vuole il ritorno di Morgan e una che vuole lo stop, ecco chi ha vinto” Fiorello racconta di avere una talpa negli ambienti Sky che gli ha spiegato come sono andate le cose: “Ci sono due fazioni: una lo rivuole a X Factor, l’altra no”.

Morgan non tornerà ad X Factor. Fiorello ritorna a parlare delle voci di corridoio che serpeggiavano in questi giorni tra Sky e la produzione del programma, Fremantle. Nella puntata di Viva Rai2 del 29 novembre, il conduttore rivela di avere una fonte in Sky che gli ha spiegato del braccio di ferro delle ultime ore: "C'erano due fazioni contrapposte". Nel racconto, Fiorello spiega che Fremantle, ovvero la produzione, avrebbe voluto il reintegro di Morgan per la finale mentre la rete si è opposta: "Chi ha vinto dei due? Ha vinto Sky, purtroppo non lo vedremo più ad X Factor".

Le parole di Fiorello su Morgan

La rassegna stampa di Morgan è sempre in bilico, tra vero e falso, tra serietà e cazzeggio. Questa volta, però, la voce sembrava buona, infatti è proprio Fiorello a specificare la qualità della fonte che due giorni fa gli ha permesso di lanciare l'ennesima bomba nel corso del suo programma del mattino:

Nei giorni scorsi vi avevo parlato di Morgan e del suo possibile ritorno a X Factor, in tempo per la finale. Io ho le mie fonti, lo posso dire adesso. Ho le mie fonti a Sky. Quello che mi hanno detto è questo. Ci sono due fazioni, Sky e Fremantle. Fremante è quella che produce ed è quella che vuole Morgan. A loro piacerebbe tornasse. Sky, però, ha detto "stop Morgan". Chi ha vinto dei due? Ha vinto Sky, purtroppo non lo vedremo più ad X Factor.

Fiorello aveva criticato Sky per il trattamento riservato a Morgan

Fiorello, poche ore dopo l'annuncio dell'allontanamento di Morgan, aveva già espresso la sua opinione sulla vicenda, schierandosi sostanzialmente a favore dell'ex giudice. Pur ammettendo di aver spesso avuto divergenze con lui, Fiorello aveva sottolineato che la sua stima per Morgan rimaneva intatta. Fiorello aveva anche evidenziato una presunta ipocrisia nel comportamento di Sky, affermando: "Se prendete Morgan per avere Morgan, non dovete poi stupirvi se lui si comporta da Morgan".