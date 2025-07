video suggerito

Ringo Starr è intervenuto sulla sceneggiatura del suo biopic: "Non aveva nulla a che fare con noi" Ringo Starr ha incontrato il regista Sam Mendes per far ritoccare la sceneggiatura del suo biopic, perché vuole che sia il più autentico possibile. Il cantante, però, ha dovuto rimettere mano alle parti in cui si raccontava del suo matrimonio, oltre che del rapporto con i Beatles.

A cura di Ilaria Costabile

Da quando Sam Mendes ha annunciato la regia dei quattro biopic sui Beatles, ogni film ha richiesto un lavoro intenso soprattutto inerente alla scrittura. Ed è proprio su questo aspetto che Ringo Starr ha dichiarato di aver messo mano, perché voleva che il film su di lui fosse il più autentico possibile.

Le modifiche volute alla sceneggiatura

Il cantante, intervistato dal New York Times, ha rivelato di aver incontrato il regista a Londra, ad aprile, chiedendogli di parlare della sceneggiatura e trascorrendo quindi due giornate a parlare del film che lo vedrà protagonista. Starr ha dichiarato di aver dovuto correggere alcuni passaggi del suo incontro con la donna che poi è diventata sua moglie, Maureen Cox: "Aveva uno sceneggiatore – molto bravo, con un’ottima reputazione – e il copione era scritto bene, ma non aveva nulla a che fare con me e Maureen. Non eravamo così. Gli dicevo: ‘Noi non avremmo mai fatto una cosa del genere". I due si incontrarono nel 1962 al Cavern Club di Liverpool e si sposarono nel 1965, per poi divorziare dieci anno dopo, nel frattempo ebbero tre figli. Dopo aver effettuato questi cambiamenti, a quanto pare necessari, il cantante si è detto "più soddisfatto" e ha anche detto di avere fiducia in Mendes: "Lui farà il suo lavoro, e io gli manderò pace e amore".

Ringo Starr e la moglie Maureen, foto Getty Images

Chi interpreterà Ringo Starr sul film di Sam Mendes

Ad interpretare il ruolo di Ringo Starr nel biopic a lui dedicato sarà l'attore irlandese Barry Keoghan, visto recentemente in film di successo come Saltburn. L'attore, ospite del Jimmy Kimmel Live, ha raccontato di aver incontrato il cantante per potersi preparare al ruolo, sebbene l'idea di avere di fronte una leggenda lo intimorisse e non poco, tanto da non riuscire a guardarlo negli occhi: "Ero in soggezione… lui mi ha detto: ‘Puoi guardarmi". Il mio compito è osservare, studiare i suoi modi, ma voglio anche umanizzarlo, portare in scena le sue emozioni, non solo imitarlo".