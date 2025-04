Chi sono i quattro attori che interpreteranno i Beatles nei biopic diretti da Sam Mendes

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

In foto da sin Paul Mescal, Joseph Quinn, Barry Keoghan e Harris Dickinson

"Non faremo un film sui Beatles, ne faremo quattro" così Sam Mendes ha esordito sul palco del CinemaCon di Las Vegas, in cui ha reso noto il cast dei quattro biopic che racconteranno la storia di una della band più importanti della musica, la prima ad aver creato un fenomeno di massa e le cui canzoni hanno segnato un'epoca. I quattro film, stando al pronostico fatto finora, dovrebbero essere distribuiti nell'aprile 2028 e sia Paul McCartney che Ringo Star, insieme alle famiglie di John Lennon e George Harrison hanno dato il via libera per la realizzazione dei film, ovviamente dedicati ognuno ad un componente della band. Ecco chi li interpreterà.

Paul Mescal e Harris Dickinson saranno Paul McCartney e John Lennon

Come annunciato sul palco dell'evento di Las Vegas, gli attori che daranno corpo e voce ai quattro artisti sono inglesi e irlandesi e non superano i trent'anni, ma soprattutto hanno anche esperienze di livello alle spalle. Paul Mescal sarà Paul McCartney, ha appena 29 anni e può già vantare un curriculum niente male, da protagonista della serie Normal People tratta dal romanzo di Sally Rooney, ha già vinto un Bafta e poi ha vinto il prestigioso premio teatrale Laurence Olivier Award per aver interpretato Stanley Kowalski in Un tram che si chiama Desiderio a Londra. Inoltre, è stato protagonisti di Aftersun, uno dei film più amati degli ultimi anni e, infine, è stato anche nel cast del Gladiatore II di Ridley Scott. Ad interpretare John Lennon sarà Harris Dickinson che di anni ne ha 28 e, ancora adolescente, ha scoperto il mondo della recitazione. Ha interpretato John Paul Getty III nella serie Rust, è stato il modello di Triangle of Sadness di Ruben Östlund e, di recente, è stato l'amante di Nicole Kidman nel film Babygirl.

Jospeh Quinn e Barry Keoghan saranno George Harrison e Ringo Starr

Il ruolo del chitarrista della band, George Harrison, è stato affidato al 31enne Joseph Quinn, inglese, che ha conosciuto il successo con il ruolo di Eddie Munson nella quarta stagione di Stranger Things. Anche lui è stato nel cast del Gladiatore II, in cui ha interpretato l'imperatore Geda, e infine sarà la Torcia Umana nell'ultimo film dei Fantastici 4, che sarà nelle sale a luglio. Ultimo componente della band è il batterista Ringo Starr. Ad interpretarlo è il 32enne irlandese Barry Keonghan, che può già vantare un Bafta per Gli spiriti dell'Isola con Colin Farrell, nonché nel cast di Saltburn e infine è stato anche nella serie prodotta da Spielberg, Master of the Air, in cui interpretava un aviatore.