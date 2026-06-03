Toy Story 5, Sal Da Vinci nella versione italiana è Pizza cu ‘e llente: doppia il personaggio di Bad Bunny

Sal Da Vinci è la voce italiana di Pizza cu ‘e llente in Toy Story 5. Il cantante napoletano doppia il personaggio di Bad Bunny nel film Disney Pixar in sala dal 18 giugno 2026.

Che questo sia l'anno di Sal Da Vinci non è più un mistero. Ma se serviva una conferma definitiva, eccola: il cantante napoletano entra nel cast vocale italiano di Toy Story 5, il nuovo film Disney e Pixar in arrivo nelle sale il 18 giugno 2026. La voce che nella versione originale appartiene a Bad Bunny, in Italia parla con la sua. Anche il nome del personaggio, sospettiamo, è ritagliato su misura: si chiama Pizza cu ‘e llente. Per chi legge da fuori Napoli: pizza con gli occhiali.

Chi è Pizza cu ‘e llente

Il personaggio che Sal Da Vinci interpreta si chiama Pizza cu ‘e llente: membro di una comunità di giochi dimenticati che sopravvive nella vecchia casetta dei giocattoli di Blaze, la bambina al centro della nuova storia. Un outsider carismatico e misterioso, costruito attorno a quella stessa capacità di abitare i margini con eleganza che, non a caso, Bad Bunny ha fatto della sua cifra artistica.

Nella scelta di Sal Da Vinci per la localizzazione italiana c'è una logica precisa: non si cercava un doppiatore, si cercava un immaginario. Non è un incrocio per niente causale: Sal Da Vinci e Bad Bunny arrivano da mondi musicali distanti ed entrambi sono stati capaci di trasformare la loro identità, il dialetto nel caso di Sal, in qualcosa di globale.

Un cast che mescola voci storiche e nuovi arrivi

Tornano nei ruoli che il pubblico conosce Angelo Maggi come Woody, Massimo Dapporto come Buzz Lightyear, Ilaria Stagni come Jessie e Luca Laurenti come Forky. Tra le nuove voci, oltre a Da Vinci, ci sono Katia Follesa nel ruolo di Lilypad, Federico Basso nel ruolo di Smarty Pants, Corrado Guzzanti in quello di Duke Caboom, Gianluca Gazzoli come Bullseye "Perfido" e Jacqueline Luna Di Giacomo nei panni di Snappy.

La trama del film

Woody, Buzz, Jessie e il resto della banda si trovano ad affrontare Lilypad, un tablet di ultima generazione arrivato con idee precise su cosa sia meglio per Bonnie. La domanda che attraversa il film è "cosa succede quando la tecnologia ridefinisce il gioco".