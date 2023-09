X Factor 2023 in TV su TV8, Sky e NOW: dove vedere le puntate in chiaro e le repliche Giovedì 14 settembre inizia la nuova edizione di X Factor: l’appuntamento è alle 21.15 su Sky Uno con un cast completamente rinnovato. Ecco dove e quando vedere le puntate, anche in chiaro su TV8.

A cura di Andrea Parrella

Da giovedì 14 settembre parte su Sky l'avventura di X Factor 2023. Sarà ancora una volta Francesca Michielin a guidare il programma, con una giuria parzialmente rinnovata, composta da Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D'Amico e Morgan, che torna dopo diversi anni. Il talent show partirà come d'abitudine dalle Audition che si sono svolte, anche quest’anno, all’Allianz Cloud di Milano, cui seguiranno i Bootcamp e Home Visit, fino ad arrivare ai 12 finalisti che parteciperanno ai Live, in diretta dal 26 ottobre.

Come vedere X Factor senza Sky, quando va in onda la replica in chiaro su TV8

La nuova edizione di X Factor inizia giovedì 14 settembre su Sky Uno e si tratterà, come sempre, di un appuntamento non in diretta, essendo le Auditions registrate proprio durante i provini di X Factor. Per i telespettatori non in possesso di un abbonamento Sky o NOW Tv sarà possibile vedere le puntate in chiaro su TV8, dove la replica sarà trasmessa una settimana dopo, al mercoledì. Ecco quando andranno in onda:

Giovedì 14 settembre su Sky Uno e NOW – Mercoledì 20 settembre su Tv8

Giovedì 21 settembre su Sky Uno e NOW – Mercoledì 27 settembre su Tv8

Giovedì 28 settembre su Sky Uno e NOW – Mercoledì 4 ottobre su Tv8

Giovedì 5 ottobre su Sky Uno e NOW – Mercoledì 11 ottobre su Tv8

Giovedì 12 ottobre su Sky Uno e NOW – Mercoledì 18 ottobre su Tv8

Giovedì 19 ottobre su Sky Uno e NOW – Mercoledì 25 ottobre su Tv8

La novità dei Bootcamp

Nella fase dei Bootcamp ci sarà la vera novità di questa edizione di X Factor 2023 con i quattro al tavolo che, per la prima volta nella storia di X Factor, sceglieranno in prima persona i 12 artisti protagonisti del proprio Bootcamp con un nuovo criterio di selezione che permette ai giudici di comporre personalmente la propria squadra senza distinzioni tra solisti e band: i giudici rivedranno le esibizioni dei 48 concorrenti passati alle selezioni delle Audition. Saranno suddivisi in 4 gruppi da 12 con un meccanismo che prevede per ognuno di loro la possibilità di selezionare 3 concorrenti alla volta da ognuno dei 4 gruppi; sarà la sorte a stabilire chi sarà il primo giudice ad effettuare la propria scelta. Quindi, il 19 ottobre, ogni giudice ritroverà i propri artisti arrivati fin qui nelle Home Visit che si svolgeranno al chiuso, nell’intimità del rapporto tra giudice e artista, dalle quali emergeranno i 12 concorrenti ufficiali in gara nei Live Show.

X Factor 2023, quando e dove vederlo su Sky e NowTv

La prima puntata della nuova edizione di X Factor va in onda giovedì 14 settembre alle ore 21.15. Si tratta della prima parte delle Auditions, la fase con cui inizia la selezione dei concorrenti che poi arriveranno ai Live e si contenderanno la vittoria. Sul sito Sky.it, nella sezione dedicata al programma, sarà possibile rivedere tutti i video e le anticipazioni dell'appuntamento successivo. Il programma sarà visibile in diretta in streaming su NOW.