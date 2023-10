X Factor 2023, le squadre: chi sono i 12 concorrenti scelti dai giudici per i live Tutto pronto per i Live di X Factor, che partiranno da giovedì 26 ottobre in onda su Sky Atlantic e Now Tv. Nella puntata degli Home Visit Fedez, Ambra Angiolini, Morgan e Dargen D’Amico hanno scelto tre tra i cinque concorrenti che avevano selezionato ai Bootcamp. Ecco chi sono.

A cura di Sara Leombruno

Dopo la fase delle Auditions e dei Bootcamp, gli Home Visit di X Factor 2023 hanno di fatto segnato il completamento delle squadre di Fedez, Morgan, Ambra Angiolini e Dargen D'Amico. A questo punto al pubblico non resta che aspettare i Live, che partiranno da giovedì 26 ottobre e che porteranno alla finale del programma, prevista per il 7 dicembre. Nella puntata andata in onda ieri su Sky Atlantic e Now Tv, i giudici hanno dovuto scegliere tre tra i cinque concorrenti che avevano selezionato ai Bootcamp. Per farlo, hanno trascorso con i ragazzi due giorni di “ritiro artistico”, durante il quale hanno avuto modo di riascoltarli e conoscerli meglio sul piano personale.

La squadra di Fedez: Sara Sorrenti, Maria Tomba e Asia Leva

Per la squadra di Fedez, hanno guadagnato un posto per i Live: Sara Sorrenti, che ha proposto “Desert Rose” di Sting dalla sua magica consolle elettronica, Maria Tomba, che ha mostrato la sua energia con una cover di “Numb” dei Linkin Park, e Asia Leva, che ha riadattato “Changes” di XXXTentacion con alcune strofe riscritte da lei.

Fedez con i suoi concorrenti durante gli Home Visit

I concorrenti scelti da Ambra: Gaetano De Caro, Matteo Pierotti e Angelica Bove

La squadra di Ambra sarà composta da Gaetano De Caro, che ha proposto un’emozionante cover piano e voce di “Hope There’s Someone” di Antony and The Johnsons, Matteo Pierotti, che ha reinterpretato “Sfiorivano le viole” di Rino Gaetano, e Angelica Bove, che ha incantato con la sua versione di “Iron Sky” di Paolo Nutini.

Ambra Angiolini con i suoi concorrenti agli Home Visit

Dargen ha scelto Andrea Settembre, Stunt Pilots e Fabrizio Longobardi

Per la sua squadra, Dargen ha scelto invece Andrea Settembre, che si è esibito con una cover coinvolgente di “Amandoti” dei CCCP, gli Stunt Pilots, che hanno presentato il loro inedito “Imma Stunt” e Fabrizio Longobardi, con “1950” di Amedeo Minghi.

D’Argen con i suoi concorrenti agli Home Visit

La squadra scelta da Morgan: Niccolò Selmi, Animaux Formidables e SickTeens

Della squadra di Morgan, infine, faranno parte Niccolò Selmi, che ha presentato una sua versione de “La nostra relazione” di Vasco Rossi, gli Animaux Formidables, che hanno proposto il loro personale sound sulle note di “Ring On Fire” di Johnny Cash, e i SickTeens, che hanno portato la loro carica rock con una cover di “Careless Whisper” di George Michael.