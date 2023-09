Morgan alla conferenza di X Factor 2023: “Le parole feriscono, metà del mio cachet già devoluto” Morgan pronto a prendere posto nella giuria di X Factor 2023. La conferenza stampa Sky di presentazione del programma è stata la prima occasione pubblica per spiegarsi dopo le parole omofobe lanciate dal palco del suo concerto in provincia di Trapani: “Le parole sono importanti, possono ferire, metà del mio cachet già devoluto”.

Morgan nella bufera nelle ultime settimane, quasi alla vigilia del suo ritorno in Sky per prendere posto nella giuria di X Factor 2023. La conferenza stampa di presentazione del programma è stata la prima occasione pubblica per spiegarsi dopo le parole omofobe lanciate dal palco del suo concerto in provincia di Trapani.

Sky nella figura di Antonella D'Errico ha preso subito le distanze dalle parole di Morgan dopo il concerto a Selinunte, in provincia di Trapani, dove ha dato del ‘fro*io di mer*a' a una persona nel pubblico: "Abbiamo valutato le scuse e accettato l'iniziativa di devolvere parte del cachet a un'associazione che rappresenta valori di inclusione che per Sky sono molto importanti". Da qui la decisione di confermarlo come giudice di X Factor 2023 e averlo in squadra nonostante l'accaduto. Casa Arcobaleno accoglierà la donazione di metà del suo cachet, per i ragazzi che durante coming out o transizione di genere possano trovare supporto e rifugio. "Ci sembrava il modo migliore di concludere la vicenda", hanno concluso.

Fremantle ha fatto lo stesso, rimarcando quanto il cantautore si sia sempre speso per le cause LGBTQ+: "Morgan non è mai stato omofobo e si è sempre speso per ideali di inclusione".

A questo punto, Morgan ha preso la parola per dire la sua ed esprimere il dispiacere derivato da un periodo turbolento, durante il quale sente di essere stato inserito in un racconto parziale di un concerto che continua a ritenere meritevole di essere ricordato: "Le parole sono molto importanti, possono ferire molto, sono armi pesanti, è stato un momento difficile. Ho voluto dare concretezza al mio gesto perché una parola non sia presa alla leggera. È stato un bellissimo concerto per chi lo ha vissuto, chi non lo ha vissuto ha vissuto solo la bruttezza di quella estrapolazione. Se vogliamo, possiamo continuare a parlarne, ma dopo X Factor, adesso diamo spazio alla musica".