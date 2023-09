X Factor, Morgan contro Ambra: “Quello che posso dire io ferisce più di ciò che puoi dire tu” X Factor 2023 comincia col botto, e non solo per le performance dei concorrenti. Nella seconda puntata andata in onda il 21 settembre, Ambra Angiolini e Morgan hanno avuto un’accesa discussione dopo le esibizioni di Vittoria Spina e dei Fifth Town. Ecco cosa è successo.

A cura di Sara Leombruno

Alla sua seconda puntata di audizioni, X Factor 2023 non smette di regalare emozioni: oltre che per le performance dei cantanti in gara, il noto talent prodotto da Sky cattura l'attenzione anche per i siparietti comici (e non) che si creano tra i giudici. Dopo l'appuntamento di giovedì 21 settembre, al centro delle discussioni sui social è finito un confronto acceso tra Morgan e Ambra Angiolini. Punto di contesa sono state le audizioni di Vittoria Spina, una ragazza di Monza dal carattere forte e carismatico, e quella dei Fifth Town.

Gli screzi dopo la performance di Vittoria Spina

Molto sicura di sé, Vittoria Spina si è esibita con una cover di “I Will Survive” di Gloria Gaynor. A poco sono serviti, però, i due sì di Dargen D'Amico e dell'ex cantante dei Bluvertigo: Angiolini e Fedez le hanno dato un no, decretando la fine del percorso della giovane. A quel punto è cominciata una vera e propria discussione tra i giudici. Ambra Angiolini ha chiesto a Dargen e a Morgan perché avessero detto sì alla ragazza, che per quanto carismatica e di bella presenza potesse essere, aveva secondo lei un'evidente carenza dal punto di vista tecnico. "È la quota spettacolo. E tu lo sai molto bene", ha risposto Dargen. "Perché lo so perfettamente, che ho vinto più dischi d'oro di te?", ha tuonato Ambra di fronte ai colleghi evidentemente in difficoltà. A quel punto, Morgan ha scelto la via del silenzio per non alimentare polemiche, ma con scarsi risultati.

Il litigio dopo l'esibizione dei Fifth Town

Dopo il battibecco, la tensione è andata crescendo sempre di più, fino a sfociare in una lite tra Morgan e Ambra dopo l'esibizione della band dei Fifth Town. Studenti di alternative rock, il gruppo si è esibito con una cover di “Dieci ragazze” di Lucio Battisti. Morgan, sentendosi autorevole in campo musicale essendo i ragazzi della band studiosi di musica, ha scelto di dar loro un sì anche se non lo meritavano. "Quello che posso dire io può ferire di più di quello che puoi dire tu", ha detto, lasciando intendere che il parere della collega non fosse paragonabile al suo, non essendo esperta di musica. "Non ho parole. Io non direi di no a nessuno, se seguissimo il criterio dell'empatia. Sono schiaffoni in faccia per tutti: tu non li hai avuti? Mi dispiace, ma non sei onesto con me intellettualmente", ha risposto la cantante prima di chiedere agli autori di X Factor di continuare con le audizioni, non avendo intenzione di litigare ancora.

Morgan e Ambra Angiolini avevano già discusso nella prima puntata

I due giudici hanno spesso visioni differenti riguardo la musica e l'arte in generale. Anche nella prima puntata i due avevano discusso a proposito di film: "Se un giovane regista che esce dalla scuola del cinema mi fa un film di Vanzina, allora io gli dico di guardarsi i film di Kieślowski e smetterla di pensare di fare il successo di Natale", aveva detto Morgan. A quel punto Ambra, evidentemente infastidita dalle affermazioni del collega, aveva risposto: "I film di Vanzina non sono facili da girare. Non è che quello che piace a tutti è tutta me**a, non succede sempre così. Ogni tanto sembra che per fare gli strani dobbiamo per forza andare contro quello che piace".