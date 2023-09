La storia di Angelica Bove a X Factor 2023: orfana di genitori, la sua musica ha conquistato Tik Tok Angelica Bove è la voce che ha conquistato i telespettatori e i giudici di X Factor 2023. Nella prima puntata di audizioni ha cantato La Notte di Arisa, un brano che “rappresenta tutto il dolore che vivo da un anno a questa parte”, ha raccontato. La cantante soffre per la perdita dei genitori.

Angelica Bove è la sorpresa della prima puntata di audizioni di X Factor 2023. La cantante ha superato il primo step del talent con quattro sì cantando "La notte" di Arisa, un brano che "rappresenta a pieno, parola per parola, tutto il dolore che vivo da un anno a questa parte, ogni giorno", ha raccontato prima di esibirsi. Angelica Bove, stando ai post in evidenza nel suo profilo Instagram, ha perso entrambi i genitori.

Il dolore di Angelica Bove per la mancanza dei genitori

Angelica Bove ha rapito i giudici con la potenza della sua voce cantando del suo dolore, nascosto dietro le note di La notte di Arisa. La giovane, stando ai post in evidenza presenti sul suo profilo Instagram, ha perso entrambi i genitori. Ne parla attraverso immagini e video e con parole che non lasciano spazio a troppe interpretazioni. "Cerco le parole per ricordarti, ricordarci, ma non ho la forza di guardare l’immensità che ho perso. Vorrei fermarmi per toccare questa voragine ma non ho il coraggio. Non ho il coraggio, ma quel sorriso che solo tu potevi avere nonostante la malattia ti togliesse sempre più la forza di sorridere, non posso e non voglio togliermelo dalla testa, perché è la più grande lezione di vita e dimostrazione d’amore che potessi ricevere", alcune delle parole scritte per la mamma, morta per una malattia. "Siete tu e papà a darmi la forza di amare questa vita, oltre ogni cosa, come ti ho promesso e come mi avete sempre insegnato. Arriverà il giorno in cui troverò il coraggio di riviverci dentro i ricordi più felici della mia vita, ma per ora cerco solo segnali in ogni angolo di questo piccolo grande mondo, se ci siete ancora".

Un altro post è dedicato al padre: con immagini che la ritraggono in sua compagnia, esprime il suo dolore. "Tu sei un uomo e un padre troppo grande per finire con un ‘era inspiegabilmente immenso'. ‘La vita deve andare avanti' dicevi, poi, senza preavviso, sei diventato un ammasso di ricordi meravigliosamente intensi ma troppo dolorosi da ricordare senza di te, e quella frase ha perso completamente di importanza, perché tu sei il braccio che ha mosso ogni singola catena della mia vita insieme a mamma".

Il successo su Tik Tok

Con la sua voce ha attirato l'attenzione anche dei telespettatori di X Factor, curiosi di conoscere qualcosa in più sul talento innato, sul quale non ha mai lavorato, stando a quanto spiegato sul palco del talent. "Ho iniziato a cantare nella vasca da bagno, non ho mai preso lezioni di canto. La musica serve a condividermi, mi condivido attraverso la musica" ha infatti raccontato, ma dando uno sguardo al suo profilo Tik Tok, notiamo che Angelica Bove è seguita da circa 347 mila follower e con loro condivide video di sue brevi esibizioni canore.