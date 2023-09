Fedez: “Ho avuto un’emorragia interna a causa di due ulcere, le trasfusioni mi hanno salvato” Dopo ore di silenzio, è Fedez a fare chiarezza a proposito delle sue condizioni di salute. L’artista fa sapere di essere stato ricoverato a causa di un’emorragia interna provocata da due ulcere: “Adesso sto molto meglio”.

A cura di Stefania Rocco

Dopo ore di silenzio, è Fedez a fare chiarezza a proposito della sue condizioni di salute. L’artista, in merito alle cui condizioni di salute si sono vissute ore di apprensione cominciate quando la moglie Chiara Ferragni è rientrata precipitosamente da Parigi, fa sapere di essere stato ricoverato a causa di un’emorragia interna provocata da due ulcere: “Adesso sto molto meglio”.

Fedez fa chiarezza, le sue condizioni di salute

Fedez ha provato a fare chiarezza a proposito delle sue condizioni di salute dopo la notizia del suo ricovero presso l'ospedale Fatebenefratelli Sacco di Milano. "Intanto grazie per tutti i messaggi che mi state mandando perché il supporto fa sempre bene in questi momenti", ha scritto l'artista in una Instagram story, "Purtroppo attualmente sono ricoverato a causa di due ulcere che mi hanno causato un'emorragia interna. Grazie a due trasfusioni di sangue, ora sto molto meglio. Ringrazio il personale medico che mi ha letteralmente salvato la vita".

La reazione di Chiara Ferragni su Instagram

A mettere in allarme i fan era stato il rientro precipitoso di Chiara Ferragni in Italia solo poche ore fa. A Parigi per assistere alla Paris Fashion Week, ala regina delle influencer aveva preso il primo volo disponibile per poter tornare a Milano nel più breve tempo possibile e restare vicina al marito. Ma dopo l'allarmante Instagram story postata dall'aereo, aveva preferito non aggiungere altro. Con lei l’amica Chiara Biasi che le ha tenuto compagnia durante il viaggio. Il rientro di Chiara e una frase pronunciata da Mr. Marra che in una diretta live su Twitch aveva chiesto ai fan di “mandare un abbraccio a Fedez” avevano messo in allarme quanti seguono l’artista e coach di X Factor. Nulla di grave, per fortuna. Fedez, sottopostosi a una necessaria trasfusione di sangue, dovrebbe essere dimesso nelle prossime ore. Dopo la story di Fedez, l'imprenditrice digitale ha aggiunto un cuore tra le stories in segno di vicinanza al marito.