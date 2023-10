Fedez ancora in ospedale: “Dopo una nuova emorragia è tornato in sala operatoria” Fedez è ancora in ospedale e non è previsto il suo rientro a casa nemmeno nella giornata di lunedì 2 ottobre. Il rapper avrebbe subito una nuova emorragia nella serata di domenica 1 ottobre, che lo avrebbe costretto a tornare in sala operatoria per la seconda volta.

A cura di Giulia Turco

Fedez è ancora in ospedale e non è previsto il suo rientro a casa nemmeno nella giornata di lunedì 2 ottobre, fa sapere il Corriere della sera. Secondo indiscrezioni del quotidiano, il rapper avrebbe subito una nuova emorragia nella serata di domenica 1 ottobre, che lo avrebbe costretto a tornare in sala operatoria per la seconda volta dall'inizio del suo ricovero. Al suo fianco sempre presente la moglie Chiara Ferragni, che nel frattempo mantiene il più totale riserbo sui social.

Come sta Fedez e quando lascerà l’ospedale

Per il momento, dunque, Fedez resterà sotto osservazione nel reparto di chirurgia del Fatebenefratelli di Milano, come fa sapere il Corriere della sera. Ricoverato dallo scorso giovedì 28 settembre, il rapper è ancora alle prese con le condizioni di salute aggravate a causa di due ulcere che gli hanno provocato un’emorragia interna. Dopo una prima operazione, il quotidiano fa sapere che nelle ultime ore un nuovo episodio di sanguinamento ha reso necessaria una nuova operazione chirurgica per la sutura ed una nuova trasfusione. “È ormai certo che Fedez non verrà dimesso nella giornata di oggi”, fa sapere il Corriere intorno alle 14 di lunedì. “Accanto a lui, in ospedale, c’è sempre la moglie Chiara Ferragni”.

Le spiegazioni di Fedez ai suoi fan dopo l’emorragia

Nelle ultime ore si respirava un clima di ottimismo rispetto alle condizioni di salute del rapper che, tuttavia, sembrano aver richiesto più cautela del previsto. Nonostante lo stesso medico chirurgo che lo aveva portato al pancreas, il dottor Massimo Falconi, avesse parlato di un paio di giorni per le sue dimissioni, fonti del Corriere fanno sapere che per il momento Fedez non lascerà l’ospedale. Era stato lui stesso ad informare i fan del suo problema di salute, spiegando la sua improvvisa assenza sui social: “Attualmente sono ricoverato a causa di due ulcere che mi hanno causato un’emorragia interna, grazie a due trasfusioni di sangue ora sto molto meglio”, aveva fatto sapere.

Fortunatamente, però, il problema non ha avuto nulla a che fare con una ricaduta del cancro al pancreas, come avevano ipotizzato i fan in un primo momento. È probabile però, come ha evidenziato lo stesso professor Falconi, che le ulcere siano insorte in seguito all’operazione di marzo 2022, in quanto le lesioni sono state riscontrate proprio in prossimità del punto in cui i medici hanno suturato le mucose gastrointestinali, dopo la rimozione del cancro.