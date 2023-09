L’emorragia interna di Fedez per due ulcere: cos’è e quali sono le possibili cause del problema Si tratta di una condizione molto grave, che in genere è associata all’ulcera peptica (ulcera gastrica/ulcera duodenale): è considerata un’emergenza sanitaria che richiede ricorso urgente a cure mediche.

A cura di Valeria Aiello

È notizia degli ultimi minuti quella del ricovero del cantante Fedez all’ospedale Fatebenefratelli di Milano, dove il 33enne rapper, all’anagrafe Federico Leonardo Lucia, è stato sottoposto a due trasfusioni in seguito a un’emorragia interna dovuta a due ulcere. Una situazione delicata che ha portato al rientro anticipato da Parigi della moglie Chiara Ferragni e che, per quanto ancora poche le informazioni circa la natura del problema, riguarda lesioni a carico del sistema gastrointestinale, dunque la presenza di erosioni delle mucose di esofago, stomaco o intestino.

Cos’è un’ulcera e quando è associata a un’emorragia gastrointestinale

Un’ulcera gastrointestinale è una lesione, più o meno profonda, che può essere a carico dell’esofago, dello stomaco o dell’intestino, che si manifesta quando le normali difese e i meccanismi di riparazione della mucosa gastrica o del duodeno sono indeboliti, con conseguente aumento della probabilità di danno a carico della mucosa per azione dell’acido gastrico. Il sanguinamento e, come nel caso di Fedez, l’emorragia interna, è segnale di un problema molto grave, che in genere è associato all’ulcera peptica (ulcera gastrica/ulcera duodenale), considerato un’emergenza sanitaria che richiede il ricorso urgente a cure mediche.

Si tratta quindi di una condizione pericolosa per la vita, una complicanza delle ulcere che si può manifestare anche in assenza di dolore, i cui sintomi possono essere “vomito di sangue o coaguli di colore marrone-rossastro, di sangue parzialmente digerito simile ai fondi di caffè (ematemesi) oppure l’emissione di feci nere o visibilmente sanguinolente” come precisato dai manuali MSD.

La possibile causa delle ulcere di Fedez

Le ulcere possono avere dimensioni da diversi millimetri a diversi centimetri, e possono insorgere a qualsiasi età, inclusi il periodo neonatale e l’infanzia, ma sono più frequenti tra gli adulti di mezza età. “Un’ulcera peptica – precisano gli esperti – è una lesione rotonda o ovale della mucosa dello stomaco o del duodeno che è stata corrosa dall’acido gastrico e dai succhi digestivi” le cui cause più comuni sono l’infezione da Helicobacter pylori dello stomaco e l’uso di di farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS), come l’aspirina, l’ibuprofene o il naproxene.

Tuttavia, una rara causa di ulcera peptica può essere un tipo di tumore che insorge nelle cellule del pancreas, che rilascia un ormone chiamato gastrina e che dà luogo a un’eccessiva produzione di acido gastrico. Non abbiamo conferma che sia questa la causa delle ulcere di Fedez, anche se è noto che il rapper è stato operato per un tumore al pancreas, che gli è stato asportato da poco più di un anno. Da allora, Fedez ha spiegato di condurre una vita “non è tanto diversa da quella di prima”, facendo più attenzione all’alimentazione.

Come si cura un’ulcera sanguinante

Generalmente, nel caso si riscontri un’ulcera sanguinante, si ricorre alla cauterizzazione (una pratica medica che consiste nella distruzione terapeutica di alcuni tessuti mediante l’uso di calore o sostanze che provocano la coagulazione) attraverso un endoscopio. Il trattamento può anche prevedere l’uso di farmaci che sopprimono la produzione di acido, come i bloccanti dei recettori dell’istamina-2 (H2) o gli inibitori della pompa protonica. “Spesso al paziente si somministrano anche liquidi per via endovenosa facendogli osservare il digiuno, così da mettere a riposo il tratto digerente – indicano gli specialisti – . Se queste misure non sono efficaci può essere necessario il trattamento chirurgico”.

Nel caso di infezione da batteri H. pylori che, come detto, è una delle cause principali di ulcera peptica, il trattamento dell’infezione prevede inoltre la terapia antibiotica unitamente alla somministrazione di farmaci acido-inibitori. La neutralizzazione o la riduzione dell’acidità gastrica facilita la guarigione dell’ulcera peptica, indipendentemente dalla causa.

Nella maggior parte dei soggetti, il trattamento si protrae per 4-8 settimane. Raramente si ricorre al trattamento chirurgico delle ulcere, data l’alta efficacia dei farmaci per la cicatrizzazione e dell’endoscopia nell’arrestare il sanguinamento attivo.