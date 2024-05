video suggerito

Sulla Terra è arrivata un’enorme tempesta geomagnetica: quali sono gli effetti su GPS e smartphone A partire dal 10 maggio la Terra è stata investita da una tempesta geomagnetica di classe G4. Si tratta di uno degli eventi più forti registrati negli ultimi anni. La National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) ha spiegato quali sono i rischi per i dispositivi elettronici: il problema riguarda soprattutto i GPS. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

75 CONDIVISIONI condividi chiudi

La sera del 10 maggio i cieli italiani sono stati illuminati da una serie di bagliori. È un fenomeno raro, le aurore di solito si vedono solo nelle latitudini vicine ai poli. Eppure questa volta sono stati fotografati cieli pieni di luce rossa o violetta anche in Puglia e Sardegna. Un fenomeno che ha interessato anche Paesi collocati a latitudini simili. Tutto parte dalla stessa causa: la tempesta geomagnetica che sta investendo la Terra nelle ultime ore.

I portali specializzati, come il Space Weather Prediction Center (SWPC), avevano già diffuso l’allerta. A causa di una serie di brillamenti anomali, dal Sole sono partiti dei venti solari che dal 10 al 12 maggio investono il nostro pianeta. I venti solari sono flussi di particelle, soprattutto protoni e neutroni, che viaggiano attraverso lo Spazio.

Quando vengono a contatto con gli elementi presenti nell’alta atmosfera i venti solari generano le aurore, boreali o australi. C’è anche un tipo più specifico, e più raro, di aurora che è causato sempre dai venti solari ma si chiama Sar, Stable Auroral Red arches. In Italia è stato osservato nei primi giorni di novembre. Oltre a dei bagliori, le tempeste geomagnetiche possono creare però anche problemi ai dispositivi elettronici.

I problemi delle tempeste geomagnetiche

Questa tempesta geomagnetica è una delle più forti mai registrate negli ultimi anni. La classe stimata è G4, su una scala che arriva fino a G5. Secondo lo Space Weather Prediction Center (SWPC) si tratta dalla tempesta geomagnetica più potente dal 2005. L’ultima tempesta geomagnetica di categoria G5 invece è stata registrata nel 2003. L’evento è noto come tempesta di Halloween.

Data la portata di questa tempesta in questi giorni possono esserci problemi anche per i dispositivi elettronici. Nello specifico ci sono due tecnologie che possono essere compromesse: i satelliti GPS e i sistemi che si muovono su onde radio ad alta frequenza. Scrive la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA):

“Le tempeste geomagnetiche rischiano di avere un impatto sulle strutture che si muovono nell'orbita vicino alla Terra e sulla superficie terrestre. C’è il rischio di interrompere alcuni tipi di comunicazioni, la rete elettrica, la navigazione, le operazioni radio e satellitari”.

Gli effetti sugli smartphone

Secondo la CNN, i venti solari che stanno colpendo la Terra in queste ore non dovrebbero avere in ogni caso degli effetti sui nostri smartphone. Per la rete cellulare non ci sono problemi. Bisogna fare invece un discorso diverso per il GPS. La tempesta geomagnetica potrebbe disturbare la rete GPS ma di solito la localizzazione dei nostri smartphone sfrutta più tipi di tecnologie. C'è comunque il rischio di qualche imprecisione. Se quindi il GPS vi darà qualche problema nelle prossime ore non date già per morto il vostro telefono. Riprovate tra qualche giorno.