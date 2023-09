Come sta Fedez dopo il ricovero in ospedale: “Filtra ottimismo sulle sue condizioni di salute” In seguito al ricovero all’ospedale Fatebenefratelli di Milano, Fedez informa i suoi fan di aver avuto un’emorragia interna causata da due ulcere. Fonti interne alla struttura fanno sapere che non c’è alcun allarmismo attorno alle sue condizioni di salute. Nel giro di qualche giorno dovrebbe rientrare a casa.

A cura di Giulia Turco

Fedez sta meglio dopo il ricovero dovuto ad un’emorragia interna causato da due ulcere che lo ha colpito proprio in questi giorni. Adnkronos fa sapere infatti che “filtra ottimismo sulle condizioni di salute del rapper, che si trova presso il reparto di Chirurgia dell’ospedale Fatebenefratello di Milano".

Quando è previsto il rientro a casa di Fedez

“La durata del ricovero in questi casi dipende dalle condizioni generali del paziente”, ha spiegato ad Adnkronos Salute il direttore della Chirurgia del pancreas del San Raffaele di Milano Massimo Falconi. È il medico che si è occupato del delicato intervento di rimozione del tumore endocrino al pancreas del rapper, lo scorso marzo. “Lui è un ragazzo giovane e sano, quindi io credo che i colleghi lo terranno in ospedale 3 o 4 giorni, per essere sicuri che ci sia una stabilità dell’emocromo e dei parametri vitali, poi potrebbe essere dimesso”, ha proseguito il chirurgo. “Ritengo che al massimo entro una settimana possa essere a casa, se non prima”.

Il rientro in Italia di Chiara Ferragni e l’annuncio di Fedez via social

A preoccupare i fan era stata una Instagram Story di Chiara Ferragni, che durante la Fashion Week di Parigi aveva informato i follower di essere saltata sul primo aereo di ritorno a Milano per via di un’emergenza improvvisa. Al suo fianco l’amica Chiara Biasi a stringerle la mano. Subito è stato chiaro che si trattasse di qualcosa di serio. Poche ore dopo, circolate alcune indiscrezioni sullo stato di salute di Fedez, è stato lo stesso rapper a mettere in chiaro la situazione. "Purtroppo attualmente sono ricoverato a causa di due ulcere che mi hanno causato un'emorragia interna. Grazie a due trasfusioni di sangue, ora sto molto meglio. Ringrazio il personale medico che mi ha letteralmente salvato la vita".