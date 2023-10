Fedez, risultati dei controlli positivi: “Possibili dimissioni in giornata” Le condizioni di Fedez sarebbero migliorate, i controlli sarebbero infatti positivi, tanto da consentire le dimissioni del cantante dall’ospedale Fatebenefratelli di Milano.

A cura di Ilaria Costabile

Fedez potrebbe essere dimesso nella giornata di venerdì 6 ottobre, secondo quanto appreso da LaPresse. Il cantante ricoverato al Fatebenefratelli Sacco di Milano, dopo essere stato operato d'urgenza, potrebbe lasciare l'ospedale dopo una serie di controlli dall'esito positivo.

Le possibili dimissioni di Fedez

Il rapper sembra che abbia superato la fase di degenza dopo essere stato operato a causa di due ulcere che hanno provocato una forte emorragia interna. Nella giornata di giovedì 5 ottobre, anche Chiara Ferragni è stata fermata da alcuni giornalisti, appostati alle porte dell'ospedale milanese per chiedere informazioni circa le condizioni di salute del marito, e in maniera piuttosto sbrigativa ha dichiarato che in effetti Fedez fosse già in ripresa. Bisogna quindi capire se i medici consentiranno al rapper di uscire, per poter continuare un periodo di riposo a casa. Al momento, nessuna comunicazione ufficiale nemmeno dallo staff del cantante o da lui stesso, come spesso è accaduto in questi giorni, quando ha comunicato sui suoi canali social cosa gli stava accadendo.

Le condizioni di salute di Fedez

Nei giorni scorsi le condizioni del rapper si erano aggravate, di fatti è stato nuovamente operato a seguito di una seconda emorragia, verificatasi nella serata di domenica 1 ottobre. Durante l'intervento è stata necessaria una sutura e una nuova trasfusione, che hanno quindi portato inevitabilmente ad un prolungamento della sua degenza ospedaliera. Il chirurgo che lo ha operato, Massimo Falconi, nonché lo specialista che ha seguito anche l'intero decorso del tumore diagnosticatogli lo scorso anno, aveva dichiarato, prima del secondo episodio emorragico, che quanto accaduto a Fedez si verifica piuttosto raramente, ma che l'operazione in sé avrebbe richiesto solo qualche giorno d'osservazione in ospedale, al quale sarebbero poi seguite le dimissioni.