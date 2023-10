Chiara Ferragni in uscita dall’ospedale: “Fedez sta meglio grazie” Giornalisti e reporter appostati fuori dall’ospedale in attesa di avere notizie dai familiari che entrano ed escono dalle visite al rapper. Nella mattinata di giovedì 5 ottobre, Chiara Ferragni lascia la struttura e viene subito intercettata dalla stampa.

A cura di Giulia Turco

Sono giorni di apprensione per i fan di Fedez e Chiara Ferragni, con il fiato sospeso per le condizioni di salute del rapper ricoverato da una settimana presso il reparto di Chirurgia dell’Ospedale Fatebenefratelli di Milano, a causa di due ulcere che gli hanno causato più di un'emorragia interna. Giornalisti e reporter sono appostati fuori dalla struttura praticamente ogni giorno, in attesa di avere notizie dai familiari che entrano ed escono dalle visite al rapper.

Giornalisti e reporter fuori dal Fatebenefratelli

Già diverse volte la moglie Chiara è stata avvistata dai reporter mentre lasciava l’ospedale, a volte da sola, altre, come è successo proprio nelle ultime ore, in compagnia del figlio Leone arrivato al Fatebenefratelli per fare un saluto al papà. Il più delle volte l’imprenditrice risponde alle attenzioni delle telecamere con un sorriso appena accennato, questa volta, in un video del Corriere della sera replica seppur con parole centellinate: “Sta meglio”, si limita a dire davanti alle domande insistenti della stampa. Poi ancora i genitori del cantante, il padre Francio Lucia e la madre Annamaria Berrinzaghi, immortalata mentre con una busta della spesa porta il necessario a Fedez. “Sta un po’ meglio, così così”, dicevano negli scorsi giorni. “Noi dobbiamo essere forti per lui”.

Fedez tenuto sotto osservazione dai medici dopo le operazioni

Pochissime, naturalmente, le informazioni che trapelano sullo stato di salute effettivo del rapper, che stando alle indiscrezioni dovrebbe essersi sottoposto a due interventi di sutura oltre alle necessarie trasfusioni di sangue, in seguito alle emorragie causate da due ulcere. “Vi leggo e vi sono grata”, ha fatto sapere in mattinata Chiara Ferragni sul suo profilo Twitter, ringraziando i fan per tutte le attenzioni e le speranze che stanno riponendo sulla salute del marito. Stando a quanto appreso dall’ansa, dopo le operazioni chirurgiche d’urgenza, Fedez è costantemente monitorato per il controllo dell’emocromo, ma non è ancora stata prevista una data per le sue dimissioni.