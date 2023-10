Fedez monitorato comincia a riprendersi, il messaggio di Chiara Ferragni Chiara Ferragni con un breve messaggio social rompe il silenzio: “Vi leggo e vi sono grata” ha scritto su X. Fedez starebbe cominciando a riprendersi, stando a quanto fa sapere l’ANSA: “È costantemente monitorato con il controllo dell’emocromo”.

A cura di Gaia Martino

Mentre Fedez sarebbe in fase di ripresa, secondo le ultime indiscrezioni circolate sul suo conto, Chiara Ferragni ringrazia i fan con un messaggio su X (ex Twitter). Ieri l'imprenditrice digitale è stata avvistata all'esterno dell'ospedale Fatebenefratelli di Milano con i suoceri e il piccolo Leone: avrebbe preferito non rispondere ad alcuna domanda dei giornalisti presenti, scrive l'ANSA, e scortata dalla sua guardia del corpo, avrebbe lasciato la struttura dove si trova attualmente ricoverato il marito. Ha rotto il silenzio nelle ultime ore con i ringraziamenti social rivolti ai fan.

Le parole di Chiara Ferragni

"Vi leggo e vi sono grata": con queste parole Chiara Ferragni ha rotto il silenzio ieri sera riguardo la situazione delicata che sta vivendo insieme al marito. Il rapper, stando a quanto appreso dall'ANSA, starebbe cominciando a riprendersi dopo due ulcere intestinali per le quali è stato operato d'urgenza. È ora costantemente monitorato con il controllo dell'emocromo: ancora incerta una data di dimissioni dall'ospedale.

In ospedale per Fedez anche il piccolo Leone

Ieri le telecamere dell'ANSA hanno ripreso Chiara Ferragni e il primogenito Leone mentre uscivano dall'ospedale Fatebenefratelli di Milano. Mano nella mano, con il viso apparentemente sereno, sono usciti dalla porta principale dell'ospedale prima di entrare nell'auto che li aspettava. Hanno fatto visita a papà Fedez, ricoverato da quasi una settimana: potrebbe essere quella di ieri la prima visita per il bambino al suo papà.

L'intera famiglia dei Ferragnez è in apprensione in questi giorni e si è stretta attorno al cantante. I genitori del rapper sono stati più volte paparazzati fuori l'ospedale ed hanno rilasciato anche una dichiarazione due giorni fa. Le cognate invece, Valentina e Francesca Ferragni, sono rimaste a Milano – annullando tutti gli impegni di lavoro – per prendersi cura del cane Paloma e dei bimbi, Leone e Vittoria.